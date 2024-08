Paramount Television Studios werden geschlossen

Wirtschaft

Dieser Schritt soll viele Millionen einsparen, schließlich besitzt das Unternehmen noch weitere Studios.

Um Kosten zu sparen, werden die Paramount Television Studios von Paramount Global geschlossen. Das Studio wurde ursprünglich gegründet, damit Paramount Pictures wieder Fernsehserien produzieren kann. Die derzeit produzierten Serien wechseln zu den CBS Studios. Die Paramount Television Studios sollten Paramount-Serien produzieren."Dies ist eine herausfordernde und transformative Zeit für die gesamte Branche und leider ist unser Studio nicht immun", sagte Nicole Clemens, Präsidentin der 2013 gegründeten Abteilung, in einem Memo an die Mitarbeiter. "In den vergangenen elf Jahren hat das Studio scheinbar unüberwindbare Hindernisse durch eine Kombination aus Stärke, Entschlossenheit und unerschütterlichem Engagement überwunden. Wir haben diese Herausforderungen mit unglaublicher Belastbarkeit, Kreativität und Leidenschaft für unsere Arbeit gemeistert, und ich könnte nicht stolzer auf unser Team sein. Wir hatten auch das Privileg, mit einigen der brillantesten kreativen Talente der Branche zusammenzuarbeiten, um unglaubliche Geschichten zu erzählen, die auf der ganzen Welt gesehen werden, die unterhalten und die Kultur prägen"."Ich möchte der Präsidentin von PTVS, Nicole Clemens, und dem talentierten Team, das sie aufgebaut hat, für die vielen Hits danken, die sie produziert haben. Unter Nicoles Führung hat das Studio immer wieder Topkandidaten und Stars angezogen, um erstklassige Serien zu produzieren. Ich möchte allen PTVS-Mitarbeitern dafür danken, dass sie eine Reihe von Serien produziert haben, die Paramount in die Streaming-Ära geführt haben", sagte George Cheeks, Co-CEO von Paramount Global, in einer Erklärung an die Mitarbeiter. Er fügte hinzu: "Neben PTVS werden auch einige Mitglieder des CBS-Teams das Unternehmen verlassen. Dies sind geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die wir bewundern und respektieren und deren Talente zu unserer heutigen Führungsposition beigetragen haben. Ich möchte ihnen meinen aufrichtigen Dank für ihre Beiträge, ihre harte Arbeit und ihr Engagement aussprechen.