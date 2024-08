Hulu bestellt «Mid-Century Modern»

US-Fernsehen

Lane, Matt Bomer, Nathan Lee Graham und Linda Lavin spielen die Hauptrollen.

Burbank hat die neue Seriebestellt. Die Schauspieler Nathan Lane, Matt Bomer, Nathan Lee Graham und Linda Lavin werden die Hauptrollen spielen. Die neue Serie wird demnächst auf Hulu zu sehen sein. Die Serie wurde von den «Will & Grace»-Machern Max Mutchnick und David Kohan entwickelt, die auch als ausführende Produzenten fungieren. Lane und Bomer sind neben Ryan Murphy und James Burrows, der bei der Pilotfolge Regie führte, ebenfalls ausführende Produzenten. Das Studio ist 20th Television.In der offiziellen Logline heißt es, dass die Serie "drei beste Freunde - homosexuelle Gentlemen eines bestimmten Alters - begleitet, die nach einem unerwarteten Todesfall beschließen, ihre goldenen Jahre gemeinsam in Palm Springs zu verbringen, wo der wohlhabendste von ihnen mit seiner Mutter lebt. Als Wahlfamilie beweisen sie, dass es immer jemanden gibt, der einen daran erinnert, dass es besser wäre, eine Halsstraffung vornehmen zu lassen, egal wie schwierig die Dinge werden.Nathan Lane spielt Bunny Schneiderman, einen erfolgreichen Geschäftsmann, der mit einem Bein im Ruhestand steht. Bunny ist immer auf der Suche nach Liebe, aber er muss erst davon überzeugt werden, dass er ihrer würdig ist. Linda Lavin darf Sybil Schneiderman spielen: Wie bei ihrem Sohn sind Sybils Stärken auch ihre Schwächen: weise, fürsorglich und bilderstürmerisch - was manchmal bedeutet, dass sie kritisch, unterdrückend und amoralisch ist.Aus Matt Bomber wird Jerry Frank: Jerry verließ die Mormonenkirche und seine Ehe in seinen frühen Zwanzigern, nachdem seine Frau ihn und den Rest der Gemeinde über seine Homosexualität informiert hatte. Heute ist Jerry im wahrsten Sinne des Wortes ein Heiliger der Letzten Tage, mit einem reinen Herzen. Er ist auch körperlich hart und weich im Kopf. Nathan Lee Graham als Arthur rundet das Ensemble ab: Arthur ist ein würdevoller, eleganter Veteran der Modebranche, der glaubt, dass das Leben nie die Anmut und den Schwung erreichen wird, die es hätte, wenn er allein das Sagen hätte.