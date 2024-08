The CW Network und Gray Media verlängern Partnerschaft

Wirtschaft

Dieser Kontrakt umschließt die Vereinbarung für 38 lokale TV-Sender in den USA.

Die CW Network und Gray Media haben ihre Partnerschaft für 38 lokale Fernsehsender in den USA verlängert. Diese Sender erreichen gemeinsam fast 10 Prozent des US-amerikanischen Fernsehpublikums und bedienen über 12 Millionen Haushalte.Im Rahmen der Vereinbarung bleiben die Sender exklusive Heimat für Pac-12 College-Football, ACC College-Football und Basketball, NASCAR Xfinity Series Racing, WWE NXT Wrestling und LIV Golf in ihren jeweiligen Märkten. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.The CW ist Amerikas fünftgrößter Fernsehsender und erreicht 100 Prozent der US-amerikanischen Fernsehhaushalte. The CW bietet 15 Stunden Unterhaltungsprogramm zur Hauptsendezeit pro Woche sowie über 300 Stunden Sport pro Jahr, da der Sender die Heimat von LIV Golf, ACC-Football- und Basketballspielen, Pac-12-Footballspielen, «Inside the NFL» und WWE NXT und NASCAR Xfinity Series ab Herbst 2024 ist.