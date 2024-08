Ahir Shahs «Ends» erscheint am 10. September

England

Netflix hat angekündigt, am Dienstag, den 10. September 2024, das Debüt-Stand-up-Specialvon Ahir Shah, dem Gewinner des Edinburgh Comedy Awards 2023, zu veröffentlichen. Das Comedy-Special wurde Anfang des Jahres im angesehenen Royal Court Theatre in London aufgezeichnet und zeigt Shahs charakteristische, kunstvoll gestaltete Witze sowie seine elektrisierende Bühnenpräsenz. «Ends» ist eine optimistische Erkundung von Themen wie Immigration, Familie und Politik, die sich über mehrere Generationen erstrecken.«Ends» war der Überraschungserfolg des Edinburgh Festival Fringe 2023. Ursprünglich als Work-in-Progress gestartet, entwickelte sich die Show innerhalb von dreieinhalb Wochen zum Best Show-Gewinner des Festivals und führte zu einer ausverkauften fünf Wochen dauernden Aufführung im Londoner Soho Theatre. Nach einer Reihe von Fünf-Sterne-Bewertungen tourte Shah mit der Show durch die USA im Rahmen des Netflix is a Joke Festivals in Los Angeles.Die 60-minütige Show wurde von Avalon produziert, mit Ahir Shah, Richard Allen-Turner, Julien Matthews und Jon Thoday als Executive Producers. Shah, bekannt aus TV- und Radiosendungen wie «Live at the Apollo», «QI» und «Mock the Week», wird «Ends» ab Januar 2025 auf Tour durch Großbritannien bringen.