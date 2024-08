Netflix holt sich thailändisches Drama

International

«How to Make Millions Before Grandma Dies» wird allerdings vorerst nur in Südostasien zur Verfügung stehen.

Wie weit würde ein Mensch gehen, um sich um einen geliebten Menschen zu kümmern, während dieser auf ein lebensveränderndes Erbe hoffen? Das thailändische Dramauntersucht diese zarte Handlung und wird ab dem 12. September auf Netflix in ganz Südostasien gestreamt. Später in diesem Jahr wird es in weiteren Ländern verfügbar sein. Der Film hat bereits in ganz Südostasien für Aufsehen gesorgt und ist in zahlreichen Ländern, darunter Indonesien, Singapur, die Philippinen, Malaysia und Myanmar, der bisher erfolgreichste thailändische Film.Angetrieben von dem Wunsch nach einem millionenschweren Erbe, stellt M (Putthipong "Billkin" Assaratanakul) seine Träume als hoffnungsvoller Spielleiter zurück, um sich um seine todkranke Großmutter (Usha Seamkhum) zu kümmern. Doch es ist keine leichte Aufgabe, die Gunst der Großmutter zu gewinnen, da sie sich als anspruchsvoll und überaus schwierig zu befriedigen erweist. Um die Sache noch komplizierter zu machen, ist M nicht der Einzige, der um das Vermögen buhlt. Er befindet sich in einem Wettbewerb und unternimmt große Anstrengungen, um der Augapfel von Oma zu werden, bevor die Zeit abläuft.Produziert von GDH 559, wurde «How to Make Millions Before Grandma Dies» von Thodsapon Thiptinnakorn geschrieben, der sich von persönlichen Erfahrungen inspirieren ließ, und Pat Boonnitipat. Dieser Film ist Pats Debüt als Spielfilmregisseur und die erste Hauptrolle für Billkin und Usha in einem Film. Zu den weiteren Darstellern gehören Sanya Kunakorn, Sarinrat Thomas, Pongsatorn Jongwilas, Duangporn Oapirat, Himawari Tajiri und Tontawan Tantivejakul.