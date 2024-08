«Ozapft is!» bei Das Erste und BR

TV-News

Der Bayerische Fernsehen produziert wieder eine lange Live-Strecke für die Daheimgebliebenen.

Zwischen dem 21. September und 6. Oktober 2024 wird wieder das Oktoberfest in München gefeiert. Das Erste übernimmt ab 11.15 Uhr die BR-Fernsehen-Show, die schon um 11.00 Uhr startet und bis 13.45 Uhr andauert Die Sendung berichtet live vom traditionellen Festzug der Wiesn-Wirte auf die Münchner Theresienwiese. Um Punkt 12:00 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Dieter Reiter das größte Volksfest der Welt.Im Schottenhamel-Festzelt begleiten Susanne Wiesner und Michael Sporer das Anzapf-Ritual und führen Gespräche mit prominenten Gästen. Sophie Grund und Andi Christl übernehmen die Kommentierung des Wirteeinzugs vom Haupteingang der Theresienwiese, wobei sie sich durch eine charmante und schlagfertige Art auszeichnen. Im Anschluss daran erfolgt eine Dokumentation der Stimmung vom Bedienungswagen des Augustiner Festzelts durch Dominik Glöbl. Im weiteren Verlauf erkunden alle drei als Live-Reporter das Festgelände. Mit großem Interesse wird die Premiere des neuen Musikantenzelts "Boandlkramerei" auf der "Oidn Wiesn" erwartet. Es stellt sich die Frage, welche Erfahrungen Bedienungen im "Käfer"-Promizelt sammeln. Ferner ist von Interesse, welche Neuigkeiten es bei den Fahrgeschäften gibt. Zudem ist von Belang, welche Bierbank sich am besten zum Schunkeln eignet.Zwischen 10.05 und 10.30 Uhr gibt es «Abendschau – Die Reportage» mit dem Thema „Zelte, Zeitdruck, O` zapft is! Wiesn-Aufbau in 10 Wochen“, ehe zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr das Specialauf dem Programm steht.