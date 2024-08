Olympia-Abschluss begeistert die Franzosen

International

Am Wochenende wurde zwei Mal das Basketball-Finale ausgespielt. Selbst am Montag nach den Sommerspielen waren France 2 und France 3 gefragt.

Die französische Basketballmannschaft schlug sich in den vergangenen Wochen hervorragend. Am Samstagabend musste das Team gegen das US-Dream-Team um LeBron James antreten. Die Übertragung beim Fernsehsender France 2 erreichte zwischen 21.20 und 23.25 Uhr im Durchschnitt 8,66 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu einem starken Marktanteil von 49,1 Prozent. Bereits vor drei Jahren standen die zwei Teams im Spiel um die Goldmedaille, doch aufgrund der frühen Uhrzeit sahen nur 0,77 Millionen Menschen zu. Damals verbuchte France 2 51,0 Prozent Marktanteil.Unterdessen setzte France 3 auf Leichtathletik am Abend. Die Franzosen fieberten bei Gabriel Thual, der 800 Meter lief, und Cyrenee Samaba-Mayela mit, die im 100-Meter-Hürden-Sprint antrat. Zwischen 20.00 und 23.00 Uhr schalteten nur 1,92 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf zwölf Prozent. Doch zwischen 22.10 und 22.25 Uhr gewann Althea Laurin eine Medaille, das führte zu 4,34 Millionen Zuschauern.Am Sonntagabend stand die Olympische Abschlussfeier auf dem Programm. Kein Mitbewerber hatte eine Chance, denn die Übertragung bei France 2 erreichte 17,14 Millionen Fernsehzuschauer. Der Gesamtmarktanteil wurde auf 77,3 Prozent beziffert. Zwischenzeitlich waren 20,6 Millionen anwesend. Die Eröffnungsveranstaltung war mit 24,42 Millionen Zuschauern (inklusive on Demand-Zuschauern) zu der erfolgreichsten Sendung im französischen Fernsehen aufgestiegen – aller Zeiten.Am Sonntag um 15.30 Uhr wurde das Frauen-Basketball-Finale zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen. Nachdem schon die Männer den Amerikanern unterlagen, verpassten auch die Französinnen nach einer 66:67-Niederlage die Goldmedaille. France 2 erzielte 6,47 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 50,9 Prozent. France 3 startete mit verschiedenen Übertragungen ab 07.55 Uhr, die 1,60 Millionen Zuschauer bis 12.15 Uhr hatte. Zwischen 12.55 und 19.15 Uhr waren 1,33 Millionen Menschen dabei. Die Olympischen Spiele erzielten bei France 2 zwischen 12.00 und 12.57 Uhr 2,44 Millionen Zuschauer, ab 13.30 Uhr bis 19.57 Uhr waren 4,45 Millionen Zuschauer dabei. Bei France 5 waren am Vormittag nur 0,51 Millionen Menschen anwesend.Die Miniseriesollte eigentlich ihre Premiere bei Disney+ feiern, aber der Micky-Maus-Konzern veräußerte seine Rechte an den französischen öffentlich-rechtlichen Sender. France 2 erreichte am Montag mit dem Projekt, in dem Thierry Frémont die Hauptrolle spielt, 3,02 Millionen Zuschauer, was zu einem starken Marktanteil von 18,3 Prozent führte. Die ersten beiden Episoden der neuen TF1-Serieerreichte 2,87 Millionen Zuschauer, was zu 18,5 Prozent Marktanteil führte. Der Sender France 3 wiederholteaus dem Jahr 1981, den Francis Veber drehte. Dieser erreichte 2,13 Millionen Zuschauer, was zu tollen 12,7 Prozent Marktanteil führte.