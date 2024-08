«Seconds»: NDR kauft schwedische Fernsehserie

TV-News

Die finnische Produktion ging für SVT Play am 4. April 2024 an den Start.

Der Norddeutsche Rundfunk hat die Rechte anerworben. Die erste Staffel ist ab 7. September 2024 in der ARD Mediathek zu sehen, ab 21. September 2024 strahlt das NDR Fernsehen die finnische Produktion um 23.15 Uhr aus.Marita Kaila (Leena Pöysti) ist Leiterin eines Unfallermittlungs-Teams. Als bei einem Zugunglück auf einem Rangierbahnhof eine mysteriöse Explosion über 60 Menschen das Leben kostet, begibt sie sich mit ihrem Team auf die Suche nach der Ursache für die Katastrophe. Unter großem öffentlichen Druck muss das Team schnellstmöglich aufklären, was hinter dem Unglück steht: War es menschliches oder technisches Versagen? Oder hat hier jemand den Tod so vieler Menschen in Kauf genommen oder gar gezielt herbeigeführt? Was die Angelegenheit erschwert: Marita verschweigt ein verhängnisvolles Geheimnis.Die Serie wurde von Roope Lehtinen, Mikko Pöllä und Laura Suhonen entwickelt. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden. Die Serie feierte ihre Premiere in Finnland am 4. April 2024 und wurde dem 18. Juli 2024 auf SVT Play ausgestrahlt. Zu den Darstellern gehören. Leena Pöysti, Meri Nenonen, Mikko Kauppila, Hanna Vahtikari, Jasir Osman, Joonas Saartamo, Ronja Orasta und Teijo Eloranta.