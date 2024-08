SWR dreht Regina Halmich-Doku

TV-News

Im Vorfeld des Boxkampes gegen Stefan Raab läuft die Sendung auch in der ARD Mediathek.

Am Samstag, den 14. September 2024, wird der frühere Showmaster Stefan Raab gegen die Profikämpferin Regina Halmich zum dritten Mal zu einem Boxkampf antreten. Im Düsseldorfer PSD Bank Dome schlägt ein Mann also auf eine Frau ein, RTL überträgt live. Bereits am 6. September 2024 läuft um 21.00 Uhr im SWR Fernsehenmit Regina Halmich. Ab 12. September wird die Dokumentation auch in der ARD Mediathek zur Verfügung stehen.Halmich wird in ihre Heimatstadt Karlsruhe begleitet. Es wird ersichtlich, dass ihre Eltern stets von ihren Fähigkeiten überzeugt waren. Die finanziellen Angelegenheiten werden nach wie vor von Günter Halmich geregelt. Die Mutter unterstützt bei der Erstellung der Autogrammkarten, zeigte jedoch aus Sorge nie die Bereitschaft, ihrer Tochter während des Kampfes in nächster Nähe zum Ring zuzusehen. Im Rahmen der Spurensuche nach ihren Wurzeln trifft Regina ihre langjährige Freundin, die Musikerin Doro Pesch. In Begleitung ihrer Freundin Doro Pesch besucht sie die DM-Arena, in der ihr letzter Profi-Boxkampf im Jahr 2007 stattgefunden hat. In nostalgischer Reminiszenz an das fulminante Finale lassen die beiden Protagonistinnen die Vergangenheit Revue passieren.Regina Halmich, die Pionierin des Frauen-Boxsports, ist auch 17 Jahre nach ihrem offiziellen Karriereende eine Ausnahmeerscheinung und hat entscheidend dazu beigetragen, dass Frauen auch in Deutschland im Profiboxsport erfolgreich sind. Im September plant die ehrgeizige Kämpferin einen weiteren Auftritt im Ring, bei dem sie gegen den TV-Moderator Stefan Raab antreten wird. Es handelt sich hierbei um ein gigantisches Medienspektakel. Raab hat bereits zweimal gegen die gebürtige Karlsruherin gekämpft und beide Male verloren. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihm auch dieses Mal die Nase brechen wird.