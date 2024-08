«World Wide Wohnzimmer» läuft nachts auch bei ProSieben

TV-News

Ab September sind Benni und Dennis Wolter auch im ProSieben-Hauptprogramm vertreten. Zuschauer müssen entweder sehr lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen.

Am heutigen Donnerstag, 15. August, schlagen die Zwillinge Dennis und Benni Wolter ein neues Kapitel mit ihrem langjährigen Online-Formatauf. Nach ihrem funk-Abschied präsentieren die beiden für Joyn ab sofort dreimal wöchentliche ihre Sendung. Los geht es heute um 17:00 Uhr, danach immer montags, mittwochs und freitags ab 17:00 Uhr kostenlos auf Joyn. Doch nicht auf beim Streamingdienst gibt es die Zwillinge zu sehen, auch ProSieben nimmt das Format ins Programm auf.Allerdings müssen die Zuschauer entweder sehr lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen – oder eben den Festplattenrekorder programmieren. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 3. September, zeigt der Unterföhringer Sender die erste Folge um 5:00 Uhr. Eine Nacht später gehen die Wolters um 4:35 Uhr on air, die dritte Ausgabe ist in der Nacht auf den 5. September ab 4:20 Uhr zu sehen. Große Quoten-Erfolge dürften damit nicht drin sein.In den ersten drei «World Wide Wohnzimmer»-Folgen, die am 15., 16. und 19. August auf Joyn erscheinen, sind Hazel Brugger, Papaplatte und Reeze sowie Julia Beautx zu Gast. Die Schweizer Comedienne wird in der Rubrik „Gute Frage, sehr gute Antwort“ ausgefragt, während das YouTuber-Duo „Erkennst DU den Song?“ spielen. Mit Beautx spielen Dennis und Benni Wolter „Korrekt oder Weg!“. «World Wide Wohnzimmer» wird von PrettyWellDone produziert, einem von den Wolter-Zwillingen in Zusammenarbeit mit Florida Entertainment gegründeten Produktionsunternehmen.