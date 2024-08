BBC Studios behält den Auftrag für den «ESC»

England

Den Zuschlag erhielten die BBC Studios nach einer Ausschreibung.

Nach einem wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren hat BBC Studios den Auftrag erhalten, die Eurovision-TV-Berichterstattung für die BBC zu produzieren. Die Ausschreibung wiederkehrender Serien ist Teil der Anforderungen der BBC an die Bestreitbarkeit und unserer Verpflichtung, die besten Programme für das Publikum in Auftrag zu geben, unabhängig davon, wer sie produziert. Die Ausschreibung wurde im Februar 2024 gestartet und nach einem starken Wettbewerb schnitt das Angebot von BBC Studios im Hinblick auf die veröffentlichten Kriterien am besten ab.Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren ab Mai 2026 und umfasst die Live-Berichterstattung aus Großbritannien über den, die traditionell aus zwei zweistündigen Folgen (Halbfinale) und einem vierstündigen Folge (das große Finale) besteht.BBC Studios wird auch bei der Auswahl des britischen Beitrags mit der BBC zusammenarbeiten und dessen Auftritt überwachen. Kalpna Patel-Knight, Leiterin der Unterhaltungsabteilung der BBC, sagt: "Der «Eurovision Song Contest» ist eines der wichtigsten jährlichen Ereignisse, das die Nation zusammenbringt, und wir freuen uns darauf, mit BBC Studios zusammenzuarbeiten, um seinen anhaltenden Erfolg in den kommenden Jahren zu sichern. Dies war ein äußerst wettbewerbsintensiver Prozess, und wir möchten den in die engere Wahl gekommenen Produzenten für die hohe Qualität und die umfassenden Vorschläge, die sie vorgelegt haben, unsere Anerkennung aussprechen."