Dreharbeiten zu «Beyond Paradise» gestartet

Der «Death in Paradise»-Ableger geht bereits in die dritte Staffel.

Die Dreharbeiten für die mit Spannung erwartete dritte Staffel des erfolgreichen Krimidramashaben begonnen. Die neue Staffel, die in Zusammenarbeit mit BritBox International produziert wurde und auf BBC iPlayer und BBC One ausgestrahlt wird, wird dem Team von Shipton Abbott weitere faszinierende Rätsel auf den Weg geben. Die Fans werden sich auch auf ein Wiedersehen mit Humphrey und Martha freuen, die in der letzten Serie beinahe geheiratet hätten, während sie ihre herzergreifende Pflegeelternreise fortsetzen.n der dritten Staffel kehren Kris Marshall als DI Humphrey Goodman, Sally Bretton als Martha Lloyd, Zahra Ahmadi als DS Esther Williams, Dylan Llewellyn als PC Kelby Hartford, Barbara Flynn als Anne Lloyd, Felicity Montagu als Margo Martins, Jade Harrison als CS Charlie Woods und Melina Sinadinou als Zoe Williams zurück. Jamie Bamber wird auch seine Rolle als charmanter Archie Hughes wieder aufnehmen, der nach seinem Abschied von Shipton Abbott am Ende der ersten Staffel zurückkehrt.Vor der idyllischen Kulisse von Devon und Cornwall gibt es viele Fälle, die das Team auf Trab halten, darunter eine im Fluss an der Bezirksgrenze gefundene Leiche, eine rätselhafte Schokoladenvergiftung, eine historische Bauernfehde und ein Vorfall mit einer Wasservergiftung. Abseits der Polizeistation müssen Martha und Humphrey als Pflegeeltern unerwartete Hürden überwinden, während das Wiederauftauchen von Marthas altem Schwarm Archie eine unerwartete Herausforderung darstellt. Während Esther in ihrem Privatleben eine überraschende Begegnung meistert, weckt eine gesundheitliche Bedrohung für Anne schmerzhafte Erinnerungen und Kelby begibt sich auf eine Reise des persönlichen Wachstums.Tim Key, Executive Producer von Red Planet Pictures, sagt: "Wir freuen uns, wieder im wunderschönen Südwesten zu sein und die Dreharbeiten für unsere bisher stärkste Serie zu beginnen, die voller Geheimnisse, Überraschungen, Herausforderungen und viel Herz ist. Wir lieben es, die Show zu machen, und die Resonanz des Publikums darauf ist fantastisch. Besonders aufregend ist es, Jamie Bamber wieder in Shipton Abbott begrüßen zu dürfen – wir können es kaum erwarten, dass alle sehen, was wir vorhaben."