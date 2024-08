Mehr «Dark Matter» bei Apple

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine zweite Staffel bestellt.

Nach dem Finale der ersten Staffel vonhat Apple TV+ die Verlängerung der zweiten Staffel des Sci-Fi-Thrillers bekannt gegeben, der als „erstklassige Science-Fiction“, „ein spannender Ritt“ und „eine der besten Serien des Jahres“ gelobt wurde. Die komplette erste Staffel von «Dark Matter», die auf dem gleichnamigen Buch des New York Times-Bestsellerautors Blake Crouch basiert und in der Joel Edgerton neben der Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley die Hauptrolle spielt, ist jetzt weltweit auf Apple TV+ zu sehen.„Danke an alle, die bei der ersten Staffel eingeschaltet haben - Buchfans und neue Fans - und natürlich an unsere Partner bei Apple und Sony, meinen fantastischen Produktionspartner Matt Tolmach, unsere großartige Besetzung und Crew und die großartige Stadt Chicago - ihr wart so gut zu uns“, sagt Showrunner und Autor Blake Crouch. „Während des Schreibens und Drehens der ersten Staffel haben wir entdeckt, dass es noch so viel mehr zu erzählen gibt, und wir haben nur an der Oberfläche dieser Charaktere gekratzt, die um ihr Überleben kämpfen und ihren Weg nach Hause durch eine Landschaft voller verrückter Realitäten finden müssen. Wir sehen uns in der Box!“„«Dark Matter» zu machen war ein lang gehegter Traum, und ich bin so stolz darauf, dass Blakes Vision zum Leben erweckt wurde und so viele Menschen erreicht hat“, sagte der ausführende Produzent Matt Tomach. „Zu sehen, wie die Reise der Dessens bei den Zuschauern ankommt, war äußerst erfreulich, und wir können es kaum erwarten, in der zweiten Staffel mehr von dieser Welt - und anderen - zum Leben zu erwecken. Ein großes Dankeschön an Apple TV+ , Sony und unsere großartige Besetzung und Crew. Los geht's!“„Die nachdenklich stimmende und fesselnde Serie «Dark Matter» hat sich schnell zu einem weltweiten Hit entwickelt, der die Fantasie der Zuschauer beflügelt und die Serie zu einem beliebten und integralen Bestandteil des erstklassigen Sci-Fi-Angebots von Apple gemacht hat“, sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+. „Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Blake Crouch, unseren Partnern bei Sony und dem Rest des kreativen Teams und der Besetzung - angeführt von den bemerkenswerten Joel Edgerton und Jennifer Connelly - in einer neuen Staffel fortzusetzen, die die Zuschauer mit weiteren Wendungen fesseln wird, während wir tiefer in die Geheimnisse des Multiversums eintauchen.“