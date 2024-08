Timothy Simons geht zu «Percy Jackson and the Olympians»

US-Fernsehen

Der «Veep»-Star wird in der zweiten Staffel der Disney+-Serie mitwirken.

Laut „Variety“ wird Timothy Simons das Ensemble vonverstärken. Der Schauspieler wird in der zweiten Staffel der Disney+-Serie eine wiederkehrende Gastrolle als Tantalus übernehmen. Simons ist den Zuschauern vor allem aus der Comedy-Serie «Veep» bekannt.Der Charakter wird als „sardonisch, manipulativ, offen feindselig und selten gut gelaunt“ beschrieben, da er mit ewigem Hunger und Durst verflucht ist, aber nie essen oder trinken kann. Tantalus wurde aus seiner Gefangenschaft in der Unterwelt befreit, um kommissarischer Leiter von Camp Half-Blood zu werden und Chiron (Glynn Turman) zu ersetzen, der verdächtigt wird, Verbindungen zu Kronos zu haben.Im offiziellen Exposé zu Staffel 2 heißt es: „Percy Jackson kehrt ein Jahr später nach Camp Half-Blood zurück und findet seine Welt auf den Kopf gestellt. Seine Freundschaft mit Annabeth verändert sich, er erfährt, dass er einen Zyklopen zum Bruder hat, Grover ist verschwunden und das Camp wird von den Mächten von Kronos belagert. Percys Reise, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, führt ihn von der Landkarte in das tödliche Meer der Ungeheuer, wo den Sohn Poseidons ein geheimes Schicksal erwartet“.