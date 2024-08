Bill Gates bekommt Netflix-Show

US-Fernsehen

In der Sendung möchte der Microsoft-Gründer Themen wie Künstliche Intelligenz beleuchten.

Netflix kooperiert mit Microsoft-Gründer Bill Gates. Der Streamingdienst hat sich die fünfteilige Dokumentationsreihegesichert. Darin soll sich der Windows-Erfinder mit verschiedenen Themen wie Social Media und auch künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Ausführender Produzent ist Oscar-Preisträger Morgen Neville.Der Film folgt fünf Jahre nach der Netflix-Dokumentation «Inside Bills Brain: Decoding Bill Gates», die Gates Werdegang als Mitbegründer und ehemaliger CEO von Microsoft und (zusammen mit seiner Ex-Frau) Gründer der Bill and Melinda Gates Foundation nachzeichnete. Inzwischen ist Gates allerdings von Microsoft aus den Unternehmen geworfen worden.„Ich habe das Glück, durch meine Arbeit einen Logenplatz für einige der drängendsten Probleme zu haben, mit denen wir heute konfrontiert sind“, sagte Gates in einer Erklärung. „Obwohl in der Welt beängstigende Dinge geschehen, ist es einfacher, optimistisch zu bleiben, wenn man versteht, was genau nötig ist, um schwierige Herausforderungen anzugehen - und einige der großartigen Ideen, die Menschen haben, um sie zu lösen. In dieser Serie setze ich mich mit einigen der klügsten Köpfe zusammen, die über Technologie, Gesundheit, Klima und vieles mehr nachdenken, und lerne von ihnen. Gemeinsam erkunden wir den Weg zum Fortschritt bei fünf der größten Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Ich kann es kaum erwarten, diese unglaubliche Erfahrung mit anderen zu teilen, und ich hoffe, dass die Zuschauer beim Zuschauen genauso zum Nachdenken angeregt werden wie ich beim Filmen.„Bill ist einer der neugierigsten Menschen, die ich je getroffen habe, und die Menge an Wissen, die er sich jeden Tag aneignet, ist wirklich inspirierend“, sagte Neville. Die in der Serie behandelten Themen gehören zu den wichtigsten Fragen, mit denen wir heute konfrontiert sind, und Netflix ist mit seiner globalen Reichweite die perfekte Plattform dafür.