ABC-Präsidentschaftsdebatte findet in Philadelphia statt

US-Fernsehen

Neben ABC übertragen auch ABC News Live, Disney+ und Hulu den Schlagabtausch zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

ABC News gab heute bekannt, dass die Präsidentschaftsdebatte 2024 in Philadelphia im National Constitution Center (525 Arch St., Philadelphia, PA 19106) am Dienstag, den 10. September, um 21:00 Uhr stattfinden wird.wird in Zusammenarbeit mit dem ABC-eigenen Fernsehsender WPVI-TV/6ABC produziert und wird auf ABC ausgestrahlt und auf dem 24/7-Streaming-Netzwerk ABC News Live, Disney+ und Hulu übertragen. «World News Tonight»-Moderator und Chefredakteur David Muir und «ABC News Live Prime»-Moderatorin Linsey Davis werden als Moderatoren fungieren. Das Primetime-Special vor der Debatte, «Race for the White House», wird von der Chefkorrespondentin für globale Angelegenheiten und «This Week»-Co-Moderatorin Martha Raddatz, dem Chefkorrespondenten für Washington und «This Week»-Co-Moderator Jonathan Karl, der Chefkorrespondentin für das Weiße Haus Mary Bruce und der leitenden Kongresskorrespondentin Rachel Scott moderiert und um 20:00 Uhr EDT ausgestrahlt.ABC News wird in Kürze die Richtlinien für die Simultanübertragung und die Nutzung der Debatte sowie Informationen über die Beantragung von Medienberechtigungen, Sicherheit und Zugänglichkeit bekannt geben.Marc Burstein ist der leitende Produzent und Molly Shaker ist die leitende Produzentin von ABC News Special Events. Seni Tienabeso ist leitende Direktorin von ABC News Live. Simone Swink ist die ausführende Produzentin des Specials vor der Debatte.