Neue Folgen von «Long Way Up»

US-Fernsehen

AppleTV+ hat neue Episoden für das kommende Jahr angekündigt.

Die dokumentarische Motorrad-Abenteuerseriemit Ewan McGregor und Charley Boorman als Hauptdarsteller und Executive Producers wird um eine noch unbenannte neue zehnteilige Staffel erweitert. Die beiden Protagonisten begeben sich erneut gemeinsam auf eine ausgedehnte Motorradtour, wobei sie diesmal einen näher an ihrer Heimat gelegenen Startpunkt wählen.„Auf einem besonders kniffligen, sandigen Abschnitt des «Long Way Up» begannen Charley und ich, von einer anderen Reise zu träumen – einfach, um uns von der beängstigenden Straße abzulenken. Diese Reise ist nun Wirklichkeit geworden: Rostige alte Motorräder und 10.000 Meilen durch Skandinavien, Ost- und Mitteleuropa. Eine große Schleife von meinem Zuhause in Schottland bis zu Charleys Haus in England. Ein langer Weg nach Hause... pure Magie“, sagt der Executive Producer und Hauptdarsteller Ewan McGregor.„Es war eine große Freude, wieder mit meinem besten Freund Ewan auf Motorrädern unterwegs zu sein. Schon seit unserer letzten Tour sprachen wir davon, diese Reise auf alten Maschinen zu unternehmen. Mit unseren treuen Motorrädern durch Skandinavien und Europa zu fahren, war ein Riesenspaß“, sagt der Executive Producer und Hauptdarsteller Charley Boorman.Im Jahr 2021 wurde die Serie mit drei Emmy-Nominierungen bedacht, darunter in den Kategorien "Herausragendes Reise-, Abenteuer- und Naturprogramm", "Herausragende Tonmischung und -bearbeitung" sowie "Herausragender Schnitt mit mehreren Kameras". Die Funktion der Executive Producers wird von Ewan McGregor und Charley Boorman sowie ihren langjährigen Kollegen David Alexanian und Russ Malkin wahrgenommen, die ebenfalls die Funktion der Regisseure ausüben.Die neue Staffel begleitet die Protagonisten auf ihren liebevoll restaurierten Oldtimer-Motorrädern von Ewan McGregors Heimat in Schottland bis zu Charley Boormans Heimat in England. Dabei wird nicht der kürzeste Weg gewählt, sondern ein langer, abenteuerlicher Umweg beschritten. Die Reise führt über die Nordsee nach Skandinavien, wobei der Polarkreis überquert wird, und weiter ins Baltikum. Von dort aus durchqueren sie Kontinentaleuropa, bevor sie nach zwei Monaten schließlich den Ärmelkanal überqueren. Im Verlauf der Reise durchqueren die Protagonisten mehr als fünfzehn Länder und passieren eine Vielzahl spektakulärer Landschaften. Dabei nutzen sie einige der schönsten Straßen der Welt. Im Verlauf der Reise erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der Kultur der jeweiligen Länder, wobei auch Begegnungen mit Einheimischen stattfinden. Darüber hinaus werden vielseitige Aktivitäten unternommen.