Neuer «Slow Horses»-Trailer

US-Fernsehen

Die vierte Staffel startet am 4. September bei AppleTV+.

Der Trailer zur vierten Staffel des für einen Emmy nominierten und mit einem BAFTA Award ausgezeichneten Agententhrillersmit Oscar-Preisträger Gary Oldman ist nun verfügbar. Die neuen Folgen basieren auf dem Roman "Spook Street", dem vierten Band der mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Buchreihe "Slow Horses" von Mick Herron. Die erste Episode wird am Mittwoch, den 4. September auf Apple TV+ ausgestrahlt, gefolgt von einer neuen Episode jeweils mittwochs bis zum 9. Oktober.Die schwarzhumorige Spionage-Serie «Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb» thematisiert ein Agententeam im britischen Geheimdienst, das vom MI5 ausgemustert wurde und nun in einer Sonderabteilung, dem sogenannten Slough House, tätig ist. Die vierte Staffel nimmt ihren Anfang mit einem Bombenanschlag, in dessen Folge persönliche Geheimnisse offenbart werden, was die ohnehin bereits labilen Fundamente des Slough House zusätzlich erschüttert.Auch in ihrer vierten Staffel wird die Serie viel gelobt und erhält zahlreiche Auszeichnungen. Die dritte Staffel von «Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb» wurde kürzlich für neun Emmy Awards nominiert. Dabei wurde die Serie in den Kategorien "Herausragende Dramaserie" sowie für die schauspielerischen Leistungen von Gary Oldman (Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie), Jack Lowden (Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie) und Jonathan Pryce (Herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie) berücksichtigt. Des Weiteren wurde die Serie in den folgenden Kategorien nominiert: "Herausragendes Casting für eine Dramaserie", "Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie", "Herausragende Regie für eine Dramaserie" (Saul Metzstein), "Herausragender Bildschnitt für eine Dramaserie" und "Herausragende Musikkomposition für eine Serie (Original Dramatic Score)".Gary Oldman verkörpert Jackson Lamb, den Anführer der Loser-Truppe. Dieser ist von einem Misanthropismus geprägt, verfügt jedoch weiterhin über herausragende intellektuelle Fähigkeiten als Agent. Nach folgenschweren Fehltritten wurden seine Mitarbeiter im Slough House interniert, in der Hoffnung, dass sie dort weniger Schaden anrichten. Des Weiteren umfasst der hochkarätige wiederkehrende Cast die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, den BAFTA-Scotland-Award-Preisträger Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan sowie den Oscar-Nominierten Jonathan Pryce. Des Weiteren werden der SAG-Preisträger Hugo Weaving, die BAFTA-Preisträgerin Joanna Scanlan, die IFTA-Preisträgerin Ruth Bradley, Tom Brooke und James Callis in der Serie zu sehen sein.