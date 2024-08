Am 18. September beginnt «The Golden Bachelorette»

US-Fernsehen

Um das Herz von Joan Vasso buhlen im Herbst 24 Männer.

Im Herbst werden 24 charismatische Männer im goldenen Alter inum das Herz von Joan Vassos kämpfen. Die Premiere der Show findet am Mittwoch, den 18. September, um 20:00 Uhr auf ABC statt, und die Episoden sind am darauffolgenden Tag auf Hulu verfügbar.Unter den Kandidaten, die um Joans Herz buhlen, befinden sich einige beeindruckende Persönlichkeiten. William "Bill," 68, ist ein pensionierter Videograf aus Portland, Oregon, der sein Leben der Kreativität gewidmet hat. Dann gibt es noch Gary, 65, einen ehemaligen Finanzvorstand aus Palm Desert, Kalifornien, der nach einem erfüllten Berufsleben nun bereit ist, sich auf die Liebe zu konzentrieren. Beide Männer bringen einzigartige Erfahrungen und Geschichten mit, die sie zu potenziellen Partnern für Joan machen.Joan Vassos ist eine außergewöhnliche Frau, deren Leben von Stärke, Abenteuerlust und tiefen Familienwerten geprägt ist. Nachdem sie sich aus familiären Gründen aus «The Golden Bachelor» zurückzog, ist sie nun bereit, erneut die Liebe zu suchen. Als Mutter von vier Kindern und Großmutter von drei Enkeln wünscht sie sich eine Zukunft voller gemeinsamer Momente und glücklicher Stunden am Strand.«The Golden Bachelorette» bietet nicht nur Joan, sondern auch den teilnehmenden Männern eine zweite Chance auf die Liebe. Die Show verspricht emotionale Höhen und Tiefen, während die Kandidaten auf der Suche nach einer Verbindung sind, die zu einer gemeinsamen Zukunft führen könnte.