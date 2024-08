Wahlen in Brandenburg: Das Erste veröffentlicht den Programmplan

TV-News

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat bislang noch keine Details publiziert.

In München wird beim Oktoberfest der Schützenumzug gefeiert, in Brandenburg gehen die Bürger und Bürgerinnen zur Wahlurne. Die bisherige Regierung von Dietmar Woidke (SPD) steht vor dem Aus, denn es führt die Alternative für Deutschland (AfD) mit Spitzenkandidat Hans-Christoph Bernd die Wahlprognosen an. Woidke rangiert auf Platz zwei, CDU und BSW knapp dahinter.Das Erste sendet am Sonntag, den 22. September 2024, zwischen 17.40 und 19.20 Uhr. Traditionell erscheinen um 18.00 Uhr die Prognosen und Hochrechnungen. Ab 19.20 Uhr moderiert Markus Preiß dieZwischen 21.50 und 22.00 Uhr ist ein Special dergeplant, ehe Caren Miosga mit ihrer gleichnamigen Talkshow sendet. Im Anschluss an die «Tagesthemen» und «ttt» gibt es nochum 23.50 Uhr zu sehen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat bislang noch nicht das Programm vom 22. September 2024 veröffentlicht.