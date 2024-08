Nitro staucht «NFL Sideline» auf neuem Sendeplatz zusammen

TV-News

Neben dem wöchentlichen Nitro-Magazin kehren im September auch «Toggo Touchdown» und die ntv-Sendung «NFL Aktuell» auf die Bildschirme zurück.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September startet die neue NFL-Saison mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens. Am folgenden Sonntag, 8. September, setzt RTL die Übertragung des ersten Spieltags mit der Partie der New York Giants und den Minnesota Vikings um 19:00 Uhr fort. Am kommenden Wochenende steht bereits die erste Football-Übertragung der Preseason an, das aber nicht beim großen RTL, sondern bei Nitro zu sehen ist. Dort wird es auch während der regulären Saison ein paar Änderungen bei der NFL-Berichterstattung geben.So wechselt das wöchentliche Magazinden Sendeplatz. Vom Freitag, wo es in der ersten RTL-NFL-Saison mit Marktanteilen von meist weniger als ein Prozent katastrophal lief, geht es auf den Montag. Die neue Staffel beginnt am Tag nach dem ersten NFL-Sunday am Montag, den 9. September um 19:45 Uhr. Neben eines neuen Sendeplatzes verpasst Nitro der von Jan Stecker und Jan Weinreich präsentierten Sendung auch einen neuen Studio-Look sowie ein neues Sendekonzept. Außerdem schrumpft man die Sendezeit von 60 auf 30 Minuten. So werden Stecker und Weinreich regelmäßig von der Kommentatorin Mika Kaul oder dem Football-Experten Kasim Edebali sowie weiteren Gästen im Studio begleitet.In den 30 Sendeminuten strebt Nitro mit «NFL Sideline» neben den sportlichen Highlights einen besonderen Fokus auf die Liga der Superlative und ihren einzigartigen Entertainmentfaktor an. Kompakte Nachberichte zur Gameweek sowie alle Stories zum Sunday Night Game sollen ebenso wie kultige Rubriken aufbereitet: Unter anderem mit der Verleihung des „Goldenen Steckers“ zu Ehren von Moderator Jan Stecker für die haarsträubendsten Szenen der Gameweek, dem „Super Bowlevard“ mit Blick auf die boulevardesken Geschichten der Liga oder der humorvollen Fragerunde in „What the Flag“ taucht das Magazin tief in die NFL-Kultur ein.Schon zwei Tage vor «NFL Sideline» kehrt bereits die Super-RTL-Sendungauf die Bildschirme zurück. Auch hier wurde der Sendeplatz ein wenig verändert, Moderator Florian Ambrosius und Co-Host Mona Stevens präsentieren immer samstags um 13:45 Uhr alle News zur aktuellen Season, vermitteln cooles Wissen und zeigen die lustigsten Szenen auf und neben dem Feld. Noch mehr Insider-News bieten auch in diesem Jahr wieder die «TOGGO Touchdown»-Kinder-Reporter, die für den exklusiven Blick hinter die Kulissen sorgen sowie eine Mini-Dokureihe über die U16-Mannschaft der Cologne Falcons. Noch bis zum 15. September läuft das Casting für neue Kinderreporter. Von «TOGGO Touchdown» sind insgesamt 23 Folgen geplant, die zudem auf RTL+ und toggo.de sowie in der TOGGO-App zum Abruf bereitstehen. Die umfangreiche Formatwelt umfasst darüber hinaus einen eigenen YouTube-Kanal und ist im TOGGO Radio präsent.Alles beim Alten bleibt derweil bei ntv, wo das Magazinab Dienstag, 10. September, um 19:45 Uhr zurückkehrt. Eine Wiederholung der Vorabendausgabe zeigt der Nachrichtensender zudem um 23:25 Uhr. Das Magazin präsentiert die Highlights des vergangenen NFL-Wochenendes, inklusive des Monday-Night Games. Zudem liefern die Moderatoren Alessa-Luisa Naujoks und Marcel Klein alle Ergebnisse, Wissenswertes und Experten-Einschätzungen rund um den Spieltag und nehmen auch die kommende Gameweek ins Visier.