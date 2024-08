ZDF zeigt wieder «Detective Grace»

TV-News

John Simm schlüpft wieder in seine Rolle.

Der Fernsehsender ZDF hat die Ausstrahlung von drei neuen-Episoden angekündigt. Diese starten am Sonntag, den 22. September 2024, um 22.15 Uhr. Die Hauptrolle spielen John Simm, Richie Campbell, Craig Parkinson und Laura Elphinstone. Die erste Folge handelt vom bizarren Fall einer Vergewaltigung in einem Brightoner Nobelhotel, der Roy Grace (Simm) an einen Serientäter erinnert, der 2012 auf gleiche Weise handelte. Ist es derselbe Täter? Pikantes Detail: Grace' verhasster Vorgesetzter hatte kurz zuvor mit dem Opfer Kontakt über einen SMS-Chat und wollte sich mit ihr verabreden, was sie ausschlug. Ist sein Chef womöglich der Serienvergewaltiger, der bereits vor einem Jahrzehnt zuschlug?2012 gab es eine Serie von Vergewaltigungsfällen, bei denen der Täter, von der Presse bald salopp "The Prowler" (Herumtreiber, Spanner, Tunichtgut) genannt, seine Opfer in einen weißen Lieferwagen zerrte, sie ganz in Latex gehüllt mit einem Sexspielzeug vergewaltigte und sie danach auf einem Rastplatz ablegte.Der britische Privatsender ITV hat bei den Produktionsfirmen Second Act Productions, Tall Story Pictures und Vaudeville Productions neue Folgen bestellt. Russel Lewis hat die Geschichten geschrieben, die auf den „Roy Grace“-Romanen von Peter James basieren. In diesem Jahr liefen vier neue Folgen, im kommenden Jahr werden vier weitere Geschichten kommen.