Bayerischer Rundfunk zeigt «Ifigenia in Aulide»

TV-News

Die Höhepunkte von Bayreuth Baroque werden im Radio und Videostream übertragen.

Die Neuinszenierungwird am 15. September live übertragen. Dies kann als die DNA des mittlerweile international etablierten Bayreuth Baroque Opera Festivals bezeichnet werden. Im September finden unter der Leitung des Countertenors, Regisseurs und Produzenten Max Emanuel Cencic zum fünften Mal die sogenannten "etwas anderen Bayreuther Festspiele" statt. Jüngst wurde das Festival mit dem "Opera!"-Award als bestes Festival ausgezeichnet. Auszeichnungen, wie der "Opera Award" als bestes Festival, zeugen von der hohen Qualität des Festivals. Das Programm von BR-KLASSIK umfasst Konzertmitschnitte und Videostreams, darunter die Liveübertragung der Neuinszenierung von «Ifigenia in Aulide» am 15. September. Letztere wird im Videostream auf br-klassik.de verfügbar sein.Der Rahmen des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth, das seit 2012 aufgrund seines einzigartigen Erhaltungszustandes auf der Welterbe-Liste der UNESCO steht, verleiht dem Festival durch sein authentisches Ambiente ein besonderes Flair. Nur eine geringe Anzahl von Barocktheatern befindet sich in einem vergleichbaren Originalzustand, der durch eine prächtige Ausstattung sowie eine exzellente Akustik für Barockopern gekennzeichnet ist.In der diesjährigen Neuproduktion der Oper «Ifigenia in Aulide» von Nicola Antonio Porpora fungiert Festivalleiter Max Emanuel Cencic nicht nur als Regisseur, sondern auch als Sänger der Hauptrolle des Agamemnon, des Vaters von Iphigenie. Auf der Fahrt in den Trojanischen Krieg hat der mächtige Anführer der Griechen eine heilige Hirschkuh der Jagdgöttin Diana erlegt. Innerhalb der Handlung wird er mit der Forderung konfrontiert, seine eigene Tochter zu opfern, was ihn in einen Konflikt zwischen seinen Pflichten als Vater und seiner Liebe zu ihr bringt. Des Weiteren wirken hochklassige Solistinnen und Solisten wie Jasmin Delfs und Dennis Orellana mit. Das international bekannte Barockorchester "Les Talens Lyriques" wird von seinem Gründer Christophe Rousset geleitet.Des Weiteren umfasst das Programm des Bayreuth Baroque Opera Festivals Arienabende mit renommierten internationalen Interpreten des Barockgesangs wie Sandrine Piau, Anna Prohaska und Nuria Rial. Dabei werden Werke von Komponisten wie Scarlatti und Händel ebenso dargeboten wie Werke, die bislang weniger Beachtung gefunden haben, sowie Neuentdeckungen. Die Abende der drei Sängerinnen werden von BR-KLASSIK für die Ausstrahlung im Radio sowie in der Mediathek aufgezeichnet.