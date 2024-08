In New York kann man tödlichen Spaß haben

Vermischtes

«Squid Game: The Experience» kommt nach New York City.

Ab dem 11. Oktober 2024 eröffnet in New York City die immersive Abenteuerwelt "Squid Game: The Experience", in der Fans die Herausforderungen der Serie hautnah erleben können. Einzelspieler und Gruppen haben die Möglichkeit, die spannenden und herausfordernden Spiele aus der preisgekrönten Netflix-Serie in einer realen Umgebung zu erleben.Tickets sind ab dem 21. August 2024 für die Allgemeinheit erhältlich, jedoch können sich Interessierte bereits jetzt auf die Warteliste setzen lassen, um vorab Tickets zu sichern. Die Erfahrung findet im Manhattan Mall statt, und die Teilnehmer werden in Gruppen von bis zu 24 Personen gegeneinander antreten, um ihre Fähigkeiten in verschiedenen Spielen unter Beweis zu stellen.Nach den intensiven Herausforderungen können die Spieler im Night Market entspannen und koreanische Snacks genießen oder im Squid Mart exklusive Sammlerstücke und Fanartikel erwerben. "Squid Game: The Experience" verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die Spannung und den Nervenkitzel der Serie selbst erleben möchten. Nach Weihnachten startet im Übrigen die zweite Staffel von «Squid Game», ehe 2025 der letzte Teil erscheint.