Neuer «Only Murders in the Building»-Trailer

US-Fernsehen

Hulu enthüllt Trailer der äußerst beliebten Fernsehserie.

Der Trailer zur vierten Staffel der beliebten Original-Comedy-Seriewurde veröffentlicht. Die mit einem Emmy ausgezeichnete Serie kehrt am 27. August auf Hulu zurück, mit neuen Episoden, die jeden Dienstag gestreamt werden.In der vierten Staffel stehen Charles, Oliver und Mabel vor neuen Rätseln, als sie die schockierenden Ereignisse am Ende der dritten Staffel rund um Charles' Stunt-Double und Freund Sazz Pataki aufklären müssen. Unklar ist, ob Sazz oder Charles das eigentliche Ziel des Angriffs war. Die Ermittlungen führen das Trio bis nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über ihren Podcast vorbereitet. Zurück in New York, stoßen sie auf weitere Geheimnisse der Bewohner des West Tower im Arconia.Die Besetzung der vierten Staffel umfasst erneut Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez, während Gaststars wie Meryl Streep, Zach Galifianakis und Eugene Levy das Ensemble bereichern. Die Serie wurde von Steve Martin und John Hoffman mitentwickelt, die auch als Executive Producers fungieren. «Only Murders in the Building» wird von 20th Television, einem Teil von Disney Television Studios, produziert.