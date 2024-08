Neue Folgen von «Sister Wives»

US-Fernsehen

Kody, Meri, Janelle, Christine und Robyn sind nach wie vor sehr offen, was ihre komplizierten Beziehungen angeht, und bemühen sich, auf sich selbst und die anderen einzugehen.

kehrt am Sonntag, dem 15. September, um 22:00 Uhr mit einer mit Spannung erwarteten Staffel voller neuer Enthüllungen und emotionaler Momente zu TLC zurück. Kody, Meri, Janelle, Christine und Robyn geben weiterhin einen ehrlichen Einblick in die Komplexität ihrer Beziehungen und versuchen, für sich selbst und füreinander das Beste zu erreichen.In dieser Staffel muss die Familie den verheerenden Tod von Janelles und Kodys Sohn Garrison Brown verkraften. Trotz des unerträglichen Schmerzes meistert die Familie diese unglaubliche Tragödie und kommt zusammen, um zu trauern und sein Leben zu feiern.In den letzten Jahren hat sich viel verändert, und alle Browns stehen vor neuen Wegen in die Zukunft. Meri geht mit ihrer jüngsten Entscheidung, Kody zu verlassen, noch einen Schritt weiter, indem sie bei ihrer ehemaligen Kirche eine offizielle "Trennung" (ihre Version einer Scheidung) beantragt. Janelle braucht keine Scheidung und macht einfach weiter, was für sie bedeutet, aus Flagstaff wegzuziehen. Christine hat ihren Seelenverwandten David gefunden. In weniger als einem Jahr gehen sie zum ersten Mal miteinander aus, ziehen zusammen und heiraten dann bei einer wunderschönen Hochzeit, umgeben von Familie und Freunden in Moab, Utah. Während drei von Kodys Frauen ihn verlassen haben, ist seine vierte Frau Robyn noch rechtmäßig mit ihm verheiratet. Jetzt, da die Browns die Polygamie hinter sich gelassen haben, stehen Robyn und Kody als monogames Paar vor gemeinsamen Herausforderungen und müssen sich an einen Lebensstil gewöhnen, den sie nie geplant hatten. Auch in dieser Staffel werden die Zuschauer die Erfolge, Schwierigkeiten und den unvorstellbaren Kummer der Familie Brown mitverfolgen können.