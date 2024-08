US-Fernsehen

Große Bühne für Tyler Henry

Fabian Riedner von 18. August 2024, 08:15 Uhr

Netflix kündigt neue Live-Show «Live from the Other Side with Tyler Henry» an.

Ab dem 17. September 2024 wird «Live from the Other Side with Tyler Henry» und wird jeden Dienstag um 15:00 Uhr PT exklusiv auf Netflix live gestreamt. In der Show wird Tyler Henry prominente Gäste durch emotionale Lesungen begleiten, die Hoffnung, Heilung und lang ersehnte Antworten bringen sollen.



Als Medium, Hellseher und medizinischer Intuitiver wird Henry seine einzigartigen Fähigkeiten in einem ungeschnittenen und authentischen Format präsentieren. Die Serie umfasst acht Episoden von jeweils 45 Minuten. Tyler Henry äußerte sich begeistert über das Projekt: "Nicht einmal ich hätte vorhersehen können, dass ich eine LIVE-Show auf Netflix machen würde! Ich freue mich riesig über diese Gelegenheit. Mit diesem Projekt möchte ich Skeptiker überzeugen und in Echtzeit zeigen, wie intensiv solche Lesungen sein können."



«Live from the Other Side with Tyler Henry» erweitert Netflix' Angebot an Live-Programmen und reiht sich ein in das wachsende Portfolio an Live-Events des Streamingdienstes.

