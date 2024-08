«A Very Royal Scandal» startet Mitte September

England

Die neue Prime-Serie wird vorerst nicht in Deutschland zu sehen sein.

The interview that rocked the world. A Very Royal Scandal premieres September 19th. pic.twitter.com/fRU2ul6iM8 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) August 13, 2024

Prime Video veröffentlichte erste Bilder zu, das am 19. September exklusiv auf Prime Video in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland Premiere haben wird. Die fesselnde Nacherzählung mit Michael Sheen («Good Omens» als Prinz Andrew und Ruth Wilson («Luther») als Emily Maitlis zeigt die Macht des Journalismus anhand eines entscheidenden Moments in der britischen Geschichte.Eine Nacht. Eine Stunde. Ein Interview, das Schockwellen um den Globus sandte. Basierend auf dem realen Interview zwischen Emily Maitlis und Prinz Andrew im Jahr 2019 über die skandalösen Anschuldigungen, denen er wegen seiner Beteiligung an Jeffrey Epstein und Virginia Giuffre ausgesetzt war. «A Very Royal Scandal» folgt den Aktionen von Maitlis und Prinz Andrew im Vorfeld des Interviews, dem bahnbrechenden Ereignis selbst und den vielen Fragen, die es aufwirft und die ihr Leben für immer verändern würden.Neben Sheen und Wilson werden in der Serie Joanna Scanlan («After Love») als Amanda Thirsk, Alex Jennings («Your Christmas or Mine?») als Sir Edward Young, Éanna Hardwicke («The Sixth Commandment») als Stewart Maclean und Claire Rushbrook («Secrets & Lies») als Sarah Ferguson zu sehen sein. Die Serie wurde von Julian Jarrold inszeniert und von Jeremy Brock geschrieben. Sie wurde von Blueprint Television für Amazon MGM Studios produziert und weltweit von Sony Pictures Television vertrieben. Karen Thrussell, Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown, Jeremy Brock, Jarrold und Maitlis selbst fungieren als ausführende Produzenten. Josh Hyams ist als Produzent für die Serie tätig.Das passiert in der ersten Folge: Prinz Andrew versucht, seine Unschuld zu beteuern, als er sich im Zentrum eines internationalen Skandals befindet, der nicht nur seine eigene Position, sondern die britische Monarchie selbst bedroht. Die angesehene «Newsnight»-Moderatorin Emily Maitlis handelt aufgrund der Nachrichten und unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, um ein Interview mit Prinz Andrew zu bekommen, um die Geschichte aufzudecken.