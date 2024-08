Spaß mit «Comedystreet»

Quotenmeter.FM

Erst vor wenigen Wochen wurde das Comeback der Sendung angekündigt. Jetzt sind schon vier Folgen streambar.

Der von der ProSiebenSat.1 Media SE betriebene Streamingdienst Joyn präsentiert mit der Fernsehshow «Comedystreet» mit Simon Gosejohann ein Comeback. Das ehemalige VIVA-Gesicht ist seit dem Jahr 2002 mit dem Programm unter anderem für ProSieben tätig. Bei der Konzeption des Formats lässt sich eine Inspiration durch die Sendung «Trigger Happy TV» erkennen.Anstelle von Prime Productions zeichnete dieses Mal Redseven Entertainment für die Produktion verantwortlich. Die Moderation wird von Simon Gosejohann gemeinsam mit Sandra Sprünken und Marco Gianni übernommen. Bereits vor dem Sendestart wurde seitens der Verantwortlichen kommuniziert, dass die Show in einer ähnlichen Form wie in der Vergangenheit ausgestaltet werden soll. Die Frage, ob dies jedoch der geeignete Weg ist, muss an dieser Stelle offen gelassen werden.In dieser Woche diskutieren Veit-Luca Roth, Mario Thunert und Fabian Riedner. Riedner bemängelt, dass die verschiedenen Challenges nicht wirklich aufgegangen seien. Zudem seien viele Szenen einfache One-Liner, die man sich auch bei Instagram und TikTok anschauen könne. Thunert führt aus, dass die Sendung größere Aufführungen in Innenstädten probieren sollte.