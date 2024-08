Thriller «The Queen of Villains» kommt

International

Der Spielfilm ist eine neue Arbeit aus Japan, bei der 24.000 Statisten zum Einsatz kamen.

Basierend auf echten Pro-Wrestlerinnen und -Wrestlern und Ereignissen wirdam 19. September die unerzählte Geschichte von Dump Matsumoto enthüllen. Der heute veröffentlichte Teaser bietet einen Einblick in dieses halb-autobiografische Drama über das Erwachsenwerden. Die Serie spielt in den 1980er Jahren und handelt von einer hingebungsvollen Tochter, die mit Gleichaltrigen konkurriert und ihren Weg in der Welt des professionellen Frauen-Wrestling sucht, in einer Zeit, in der Frauen danach strebten, durch Stärke Freiheit zu erlangen und eine von Männern dominierte Gesellschaft herausforderten.Yuriyan Retriever, die Dump Matsumoto spielt, hat zwei Jahre lang trainiert, um den Körperbau einer Wrestlerin zu erlangen und ihre Rolle zu verkörpern. An ihrer Seite stehen Erika Karata (Chigusa Nagayo) und Ayame Goriki (Lioness Asuka). Zusätzlich wurden mehr als 24.000 Statisten zusammengestellt, um die Begeisterung der Wrestling-Veranstaltungsorte und -Zuschauermengen der 1980er Jahre nachzustellen.Während der Produktion fungierten die echten Wrestler Dump Matsumoto und Chigusa Nagayo als Pro-Wrestling-Supervisoren und waren Zeuge der harten Arbeit der Schauspielerinnen. Matsumoto bemerkt: "Yuriyan's kraftvolle Leistung ist unglaublich. Einige Szenen werden Sie zum Weinen bringen, und ich hoffe, dass die Zuschauer «The Queen of Villains» sehen und sich davon inspirieren lassen, dass ihre Träume wahr werden können, wenn sie niemals aufgeben." Nagayo fügt hinzu: "Unsere Geschichte aus den 1980er Jahren wurde in dieser Serie authentisch eingefangen, und ich bin dankbar für die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Frauen, die wir damals waren."Logline: Die Königin der Schurken enthüllt die unerzählte Geschichte von Dump Matsumoto, einer professionellen Wrestlerin, die in den 1980er Jahren mit ihrer kultigen Anhängerschaft einen Boom im Frauen-Wrestling auslöste. Im Gegensatz zum legendären "Crush Gals"-Duo, Chigusa Nagayo und Lioness Asuka, machte sich Matsumoto als berühmtester Bösewicht einen Namen. Sie beherrschten die Fernsehbildschirme und wurden zu einem kulturellen Phänomen, das ganz Japan in seinen Bann zog.