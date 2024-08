«Officer Black Belt»: Neuer Südkoreanischer Action-Film

International

In dem Werk von Jason Kim, der auch das Drehbuch schrieb, sind Kim Woo-bin und Kim Sung-kynun zu sehen.

Netflix veröffentlicht den neuen Action-Film, am 13. September 2024. Der veröffentlichte Teaser gibt Fans einen Einblick in die Reise von Lee Jung-do, einem gewöhnlichen jungen Mann mit außergewöhnlichen Kampfsportfähigkeiten, der seinen neuen Job als Kampfsportbeamter antritt. Jung-do arbeitet mit dem Bewährungshelfer Kim Sun-min zusammen und überwacht Straftäter, um Verbrechen zu verhindern und zu bekämpfen.Der Teaser-Trailer beginnt damit, dass Lee Jung-do seine Kampfkunstfähigkeiten unter Beweis stellt, die durch Gürtel dritten Grades in Taekwondo, Judo und Kendo belegt sind, was zusammen den schwarzen Gürtel neunten Grades ergibt. Kim Sun-min, der die Aufgabe hat, Kriminelle unter Bewährung mit Fußfesseln genau zu überwachen, erkennt das Potenzial von Jung-do und bietet ihm den Job an.Während Jung-dos spielerische Art im Gegensatz zu seiner ernsten Verantwortung als Kampfsportbeauftragter steht, wird seine unaufhaltsame Leidenschaft rund um die Uhr für die Sicherheit der Zivilbevölkerung sorgen. Kim Woo-bins Verwandlung in Lee Jung-do, komplett mit Kampfsportfähigkeiten, die Kriminelle im Handumdrehen ausschalten, verspricht Action, die einem den Atem raubt.