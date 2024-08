Paralympischen Spiele 2024 laufen bei Channel 4

England

Channel 4 stellt bahnbrechendes Moderatoren-Team und umfangreichste Sendepläne aller Zeiten für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris vor.

Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden die größte Sendung sein, die jemals auf Channel 4 ausgestrahlt wurde. Über 1.300 Stunden Live-Sport werden kostenlos auf Channel 4, More4, Channel 4 Streaming und Channel 4 Sports YouTube übertragen. Vom ersten Moment der Eröffnungsfeier am Mittwoch, dem 28. August, bis zu den letzten Sekunden der Abschlussfeier am Sonntag, dem 8. September, wird Channel 4 den Zuschauern die gesamte Action, die Medaillen und die wichtigsten Momente von jedem paralympischen Austragungsort in ganz Paris bieten.Aufbauend auf den Pionierleistungen der bisherigen Paralympics-Berichterstattung werden die Spiele in Paris 2024 für Channel 4 die bisher zugänglichsten sein. Alle Inhalte werden mit Untertiteln ausgestrahlt, Live-Sport zur Hauptsendezeit auf Channel 4 wird eine geschlossene Audiodeskription* haben, während Live-Sport auf More4 und Channel 4 Streaming an Wochentagnachmittagen eine Live-Gebärdensprache* beinhalten wird.Die Eröffnungs- und Abschlussfeier werden auf 4Seven und Channel 4 Streaming mit BSL und offenem beschreibendem Kommentar simultan übertragen. Außerdem werden alle Episoden von The Last Leg und die täglichen Highlight-Programme auf 4Seven und Channel 4 Streaming mit BSL-Live-Signing simultan übertragen. Die täglichen Highlights auf Channel 4 werden auch mit Live-Audio-Beschreibung übertragen.Während der 12-tägigen Veranstaltung beginnt die Berichterstattung zum Frühstück und begleitet alle Medaillen und Geschichten des Tages bis zum Ende der Veranstaltung. Die Übertragung erfolgt über zwei Kanäle und Channel 4 Streaming sowie, wie bereits angekündigt, über jeden im Fernsehen übertragenen Moment der Paralympics, der auf dem YouTube-Kanal von Channel 4 Sport gestreamt wird, mit bis zu 18 gleichzeitigen Streams. Zum ersten Mal seit London 2012 werden die wichtigsten Finalspiele und Podiumsmomente zur besten Sendezeit stattfinden, während wir das Vereinigte Königreich zusammenbringen, um den paralympischen Sport zu feiern. C'est magnifique!Das Eliteteam von Channel 4 aus Moderatoren, Experten, Reportern und Kommentatoren sieht Ade Adepitan für Paris 2024 zurückkehren, zusammen mit der fünfmaligen paralympischen Schwimmmeisterin und BAFTA-Gewinnerin Ellie Simmonds, die ihr Channel-4-Präsentationsdebüt gibt. Die Schauspielerin, Produzentin und Aktivistin Rose Ayling-Ellis moderiert zum ersten Mal live, während sie zusammen mit Clare Balding von einer neuen Position im Athletendorf aus moderiert.Zum Team gehören außerdem der ehemalige Rennfahrer und jetzige Kommentator Billy Monger, Invictus Games-Medaillengewinner und Moderator JJ Chalmers, Abenteurer und ehemaliger Rugby-Union-Spieler Ed Jackson, Fernseh- und Radiomoderatorin Vick Hope, Comedian Josh Pugh und Sportmoderatorin Lee McKenzie.