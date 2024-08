21. Quotenmeter-Fernsehpreis: Die Nominierungen

Schwerpunkt

Sie sind gefragt! Wählen Sie Ihre Favoriten für den diesjährigen Quotenmeter-Fernsehpreis, die begehrteste Tasse des Mediengeschäfts.

Beste Serie oder Reihe

Bester Hauptdarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Nebendarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler

Bester Darsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Darstellerin eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Synchronisation einer ausländischen Serie

Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde

Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde

Beste Comedy

Beste Reality

Bester Webchannel

Beste Sportberichterstattung

Beste Dokumentation

Beste Doku-Serie

Bester Moderator

Beste Moderatorin

Bester Podcast

Beste Titelmusik

Bestes Main-Title/On-Air-Design

Zum Auftakt der neuen TV-Saison blickt das Medienmagazin Quotenmeter auf die besten Produktionen und Schauspielleistungen des vergangenen Jahres zurück. In der Kategorie "Beste Serie oder Reihe" gibt es starke Konkurrenz: Amazon setzt mit «Die Discounter» auf humorvolle Einblicke in den Supermarktalltag, während RTL+ mit «Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern», «Meme Girls» und «Neue Geschichten vom Pumuckl» gleich dreimal vertreten ist. Besonders spannend dürfte aber das Drama «Kafka» (Das Erste) sein, das den Literaturklassiker neu interpretiert.In den Schauspielkategorien zeigt sich die Vielfalt des deutschen Fernsehens.überzeugt als Hauptdarsteller in «Kafka» (Das Erste), währendfür seine Rolle in «Doppelhaushälfte» (ZDF) eine Nominierung erhielt. Bei den Damen glänztin «Disco 76» (RTL+), währendfür ihre Darbietung in «Charité» (Das Erste) nominiert ist. Auch in den Nebendarsteller-Kategorien gibt es spannende Namen wie(«Discounter») und(«Meme Girls»).Das Genre der Show-Unterhaltung wird dominiert von ProSieben, das mit Formaten wie «Das Duell um die Welt» und «Wer stiehlt mir die Show?» die Zuschauer begeistert. Bei den kürzeren Shows konnten öffentlich-rechtliche Sendungen wie «Reschke Fernsehen» und «ZDF Magazin Royale» überzeugen. Besonders erwähnenswert ist auch die Kategorie "Beste Dokumentation", in der das ZDF mit Produktionen wie «Die geheime Welt der Supereichen – Das Milliardenspiel» und «Glaube, Macht, Ideologie - Das gefährliche Netz der Abtreibungsgegner» gesellschaftlich relevante Themen aufgreift und tiefgründige Einblicke bietet.• «Die Discounter» (Amazon)• «Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern» (RTL+)• «Kafka» (Das Erste)• «Meme Girls» (RTL+)• «Neue Geschichten vom Pumuckl» (RTL+)• Joel Basman für «Kafka (Das Erste)• Marc Hosemann für «Discounter» (Amazon)• Frederik Lau für «Crooks» (Netflix)• Aurel Manthei für «Legend of Wacken» (RTL+)• Milan Peschel für «Doppelhaushälfte» (ZDF)• Luise Aschenbrenner für «Disco 76» (RTL+)• Mala Ende für «Oh Hell» (Magenta TV)• Lisa Maria Potthoff für «Sarah Kohr» (ZDF)• Kim Riedle für Liebeskind» (Netflix)• Sesede Terziyan für «Charité» (Das Erste)• Bruno Alexander für «Die Discounter» (Amazon)• Sebastian Jakob Doppelbauer für «Legend of Wacken» (RTL+)• Sascha Alexander Geršak für «Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern» (RTL+)• Vincent zur Linden für «Boom Boom Bruno» (Warner TV Comedy)• Daniel Zillmann für «Ich dich auch» (ZDFneo)• Saron Degineh für «Meme Girls» (RTL+)• Klara Lange für «Die Discounter» (Amazon)• Nura Habbib Omer für «Die Discounter» (Amazon)• Marie-Luise Stockinger für «Schnee» (Das Erste)• Salke Weber für «Oh Hell» (Magenta TV)• «Die Whistleblowerin» (ZDF)• «Flunkyball» (Das Erste)• «Morin» (Das Erste)• «Sie sagt. Er sagt.» (ZDF)• «Sörensen fängt Feuer» (Das Erste)• Heino Ferch für «Briefe aus dem Jenseits» (ZDF)• Godehard Giese für «Sie sagt. Er sagt.» (ZDF)• Fabian Hinrichs für «Flunkyball» (Das Erste)• Bjarne Mädel für «Sörensen fängt Feuer» (Das Erste)• Manfred Zapatka für «Briefe aus dem Jenseits» (ZDF)• Patricia Aulitzky für «Wir haben einen Deal» (ZDF)• Henriette Confurius für «Sie sagt. Er sagt.» (ZDF)• Lena Klenke für «Flunkyball» (Das Erste)• Josefine Preuss für «Gäste zum Essen» (ZDF)• Ina Weisse für «Sie sagt. Er sagt.» (ZDF)• «3 Body Problem» (Netflix)• «Monarch: Legacy of Monsters» (AppleTV+)• «Rick & Morty» (WarnerTV Comedy)• «Ripley» (Netflix)• «Yellowstone» (Paramount+)• «13 Fragen» (ZDF)• «Reschke Fernsehen» (Das Erste)• «That’s My Jam» (RTL+)• «ZDF Magazin Royale» (ZDF)• «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» (WDR)• «Das 1% Quiz» (Sat.1)• «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» (ProSieben)• «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL)• «Schlag den Star» (ProSieben)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• «Das Gipfeltreffen» (MDR)• «Last One Laughing» (Amazon)• «Schroeder darf alles» (Das Erste)• «Sträter» (Das Erste)• «TV total» (ProSieben)• «7 vs. Wild» (Freevee)• «Bauer sucht Frau» (RTL)• «Deep Fake Love» (Netflix)• «Julia Leischik sucht» (Sat.1)• «Stranger Sins» (RTL+)• Anwalt Jun• Einfach erklärt• Liamcarps• MrWissen2Go• Sportschau• «Das undurchsichtige Fußball-Imperium von Investor 777 Partners» (Das Erste)• «DFB-Pokal 1. Wochenende 2023» (Sky)• «NFL Live» (RTL)• «Saudi-Arabiens Fußball-Traum gerät ins Stocken» (Das Erste)• «Wie Multiklub-Netzwerke den Fußball verändern» (ZDF)• «Die geheime Welt der Supereichen – Das Milliardenspiel» (ZDF)• «Glaube, Macht, Ideologie - Das gefährliche Netz der Abtreibungsgegner» (ZDF)• «LE CHAIM! Auf das Leben unserer Eltern» (Das Erste)• «Sex, Alkohol, Manipulation? Reality-TV-Stars packen aus» (Vollbild)• «Wie wird KI die Schule verändern?» (BR)• «All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar» (Amazon)• «Echt – Unsere Jugend» (Das Erste)• «The World’s Most Dangerous Show» (Amazon)• «UNPARTEIISCH - Deutschlands Elite-Schiedsrichter» (Das Erste)• «Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014» (Das Erste)• Rudi Cerne für «Aktenzeichen XY... ungelöst» (ZDF)• Klaas Heufer-Umlauf für «Sat.1 Frühstückfernsehen», «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• Georg Restle für «Monitor» (Das Erste)• Felix Seibert-Daiker für «Fakt» (Das Erste)• Joachim Winterscheidt für «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• Sarah Connor für «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• Eva Maria Lemke für «Dark Matters» (ARD)• Caren Miosga für «Caren Miosga» (Das Erste)• Anja Reschke für «Reschke Fernsehen» (Das Erste)• Laura Wontorra für «Grill den Henssler» (VOX)• «Fest & Flauschig» (Spotify)• «NDA: Die Akte Kasia Lenhardt» (Der Spiegel)• «OMR Rabbit Hole: Die Samwer Story» (OMR)• «SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden» (Der Spiegel)• «You Are Fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe» (MDR)• «Die VIVA-Story» (Das Erste)• «Echt – Unsere Jugend» (Das Erste)• «Maischberger» (Das Erste)• «Oh Hell» (Magenta TV)• «The World’s Most Dangerous Show» (Amazon)• «Die VIVA-Story» (Das Erste)• «Echt – Unsere Jugend» (Das Erste)• «Oh Hell» (Magenta TV)• «The World’s Most Dangerous Show» (Amazon)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)