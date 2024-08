«First Slam Dunk» beginnt

Kino-News

Am 25. August startet der Animationsfilm aus Japan.

, der Film, der 2023 die japanische Kinocharts anführte, wird ab dem 25. August in 75 Ländern als Streaming-Video verfügbar sein. In Japan wurde der Animationsfilm bereits am 10. Juni exklusiv auf Netflix gestreamt. Die Aufnahme von «The First Slam Dunk» in das Angebot ist Teil der laufenden Bemühungen von Netflix, seine umfangreiche Anime-Bibliothek zu erweitern. Dieser Neuzugang gesellt sich zu anderen gefeierten Titeln wie Suzume und Studio Ghibli Films und bietet einem breiteren Publikum die Möglichkeit, erstklassige Anime aus Japan zu entdecken.Der Film basiert auf dem legendären Manga von Takehiko Inoue über ein Highschool-Basketballteam. Der Film, bei dem Inoue selbst für Drehbuch und Regie verantwortlich war, zeigt das letzte Spiel, das noch nie zuvor animiert wurde. Der Blockbuster-Hit hat viele Preise gewonnen, darunter den Japan Academy Prize for Anime, und vor allem in Asien eine überwältigend positive Resonanz erhalten.Der Film folgt Ryota Miyagi, dem Point Guard des Basketballteams der Shohoku High School. Er hatte einen drei Jahre älteren Bruder, Sota, der ihn für den Basketballsport begeisterte. Ryota und seine Teamkollegen Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Hisashi Mitsui und Kaede Rukawa fordern die Basketball-Champions der Sannoh Kogyo High School heraus. Der Film adaptiert das im Manga beschriebene Endspiel und enthält originale Rückblenden und einen neuen Epilog, die sich alle um Ryota drehen.