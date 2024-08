Später als gewohnt: VOX präsentiert neues «Grill den Henssler»-Sommerspecial

TV-News

Statt im August ist Steffen Henssler erst ab September auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg zu sehen.

Steffen Henssler wird wieder gegrillt. VOX hat den Start der neuen-Staffel terminiert und dafür ein etwas späteres Datum ausgewählt als zuletzt. Los geht die neue Runde auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg am 8. September, immer sonntags um 20:15 Uhr präsentiert der Kölner Sender eine von insgesamt sechs Ausgaben. In den vergangenen Jahren lief die Show jeweils im August. Die neuen Folgen stehen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ auf Abruf bereit.Als Moderatorin fungiert erneut Laura Wontorra, die Jury setzt sich aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach zusammen. Herausgefordert wird Steffen Henssler von Comedienne Ilka Bessin, Hundetrainer & Entertainer Martin Rütter, TV-Star Detlef Steves, Schauspielerin Cristina do Rego, Comedians Özcan Cosar & Bastian Bielendorfer, Ärztin Doc Caro, Youtuberin Sally Özcan, Sänger Sasha, "Let’s Dance"-Jurymitglied Jorge González, Moderator Alexander Bloch, die Sänger Smudo & Michi Beck und Comedienne Tahnee.In der fünften Folge, die am 6. Oktober ausgestrahlt wird, kommt es derweil zu einem „Coach-Special“, in dem Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl und Mario Kotaska dem Hamburger Koch gegenüberstehen. Das Staffelfinale bestreiten Ross Anthony, Guido Cantz und Evelyn Burdecki. Als Coaches fungieren Alex Wulf (Folge 1), Ali Güngörmüş (Folge 2), Lucki Maurer (Folge 3), Johann Lafer (Folge 4) sowie Sepp Schellhorn (Folge sechs). «Grill den Henssler» wird von ITV Studios Germany produziert.