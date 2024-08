Nach dem Dschungel ist vor dem Sommerhaus

TV-News

In den kommenden Wochen und Monaten dürfen sich die deutschen TV-Zuschauer auf reichlich Reality-Ware freuen. RTL zeigt ab Mitte September die neue «Sommerhaus der Stars»-Staffel.

Am Freitag startet erstmals im Sommer eine-Staffel, RTL produzierte in Südafrika eine Legenden-Runde, die in den kommenden zwei Wochen täglich auf Sendung geht. Erst am Dienstag kündigte derweil Sat.1 den frühen Start von «Promi Big Brother» am 7. Oktober an. Doch auch der September wird nicht ohne Reality-TV vergehen. RTL zeigt ab dem 17. September immer dienstags um 20:15 Uhr die neunte Staffel von. Die Folgen stehen jeweils eine Woche vorab bei RTL+ zum Streamen bereit, sodass der Online-Startschuss am 10. September fällt.Bereits Mitte Mai verriet RTL, welche Promi-Pärchen nach Bocholt ziehen werden. Mit dabei sind Schauspieler Raúl Richter und seine Partnerin Vanessa Schmitt, TV-Sternchen Alessia Herren mit ihrem Partner Can sowie Model und Influencerin Tessa Bergmeier und Freund Jakob. Außerdem stellen sich Designerin Sarah Kern und Tobias Pankow, Reality-Icon Sam Dylan und Rafi Rachek, Model Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Reality-Personality Gloria Glumac und Freund Michael sowie Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin und Emma Fernlund den Herausforderungen.In der Seapoin-Produktion gibt es 50.000 Euro und den Titel „DAS Promipaar 2024“ zu gewinnen. Reality-Fans kommen in den nächsten Wochen und Monaten voll auf ihre Kosten, zumal bei RTL+ Ende August auch eine neue «Die Bachelorette»-Staffel erscheint. Zudem hat der Streamingdienst noch die beiden Spin-off-Formate «Der Golden Bachelor» und «Das Sommerhaus der Normalos» in der Hinterhand, die auf ihre Starttermine noch warten.