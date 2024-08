Wolfgang Bahro macht bei «GZSZ»-Ableger «Uferpark» mit

TV-News

In dem Kinder-Ableger, der den Untertitel «Gute Zeiten, wilde Zeiten» trägt, führt ein früher Fall Joe Gerner in den Berliner Skatepark, der Handlungsort der Serie ist.

Das bekannteste Gesicht vonsteht auch für den Kids-Ablegervor der Kamera, die seit Mai für Super RTL gedreht wird: Wolfgang Bahro. Der Schauspieler mimt seine Paraderolle als Prof. Dr. Dr. Hans Joachim „Jo” Gerner. Als er nach seinem Studium begann, als Rechtsanwalt zu praktizieren, führte ihn einer seiner frühen Fälle in den Berliner Uferpark. Seine damaligen Mandanten: Flo und Sandra, die Besitzer des Areals, die ihm anstelle eines Honorars ein Drittel der Immobilie überschrieben. Nun soll der Skatepark, ein Filet-Grundstück an der Spree, teuer an einen Immobilienhai verkauft werden, doch eine Gruppe Teenager stellt sich quer.Den Hauptcast um die sechs Nachwuchstalente Tanaz Molaei, Victor Bass, Salimou Thiam, Maja Merkord, Konrad Neidhardt und Jesse Beyerling komplettiert ein Quartett aus erfahrenen Schauspielern. Neben Wolfgang Bahro stehen Martin Bretschneider, Andrea Cleven und Ilona Schulz vor der Kamera.Bretschneider spielt Flo, der mit seiner Schwester Sandra (Cleven) den Traum eines eigenen Skateparks hatte. Doch ein schrecklicher Unfall durchkreuzte die Pläne. Seitdem lebt er als Selbstversorger in einem alten Bus zurückgezogen mitten im Uferpark. Doch dann wird das Gelände plötzlich wieder zum Leben erweckt. Sandra möchte gute Geschäfte mit dem Uferpark machen. Doch dazu muss sie ihren Bruder Flo davon überzeugen, das Gelände für ihre Pläne freizugeben. Als dieser sich querstellt, schreckt sie gemeinsam mit ihrem alten Weggefährten Jo Gerner auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Ora Dora (Schulz), eine lebenslustige ältere Lady, hält den ganzen Kollekiez auf Trab. Die Besitzerin der „Bubble Bar“ wird zur Verbündeten der Skater-Crew. Dank ihres ausgefallenen Schauspiel-Talents wird sie von den Kids gelegentlich als Spionin eingesetzt, um Sandras Machenschaften zu sabotieren.«Uferpark» soll ab November auf RTL+ und bei Toggo zu sehen sein wird. Die Produktion verantwortet UFA Serial Drama für Super RTL und RTL+. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit verschiedener Divisionen der Bertelsmann Content Alliance.