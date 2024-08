Neuer «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht»-Trailer

US-Fernsehen

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel, die international Ende des Monats beginnt, wurde ein weiterer Teaser veröffentlicht.

Der finale Trailer vor dem Beginn der zweiten Staffel vonwurde publiziert. Der Trailer präsentiert Mittelerde als Schauplatz der von Sauron geschürten Zwietracht sowie der Täuschung und Manipulation, welche die Herstellung weiterer Ringe der Macht zum Ziel hat. Inmitten der feindlichen Umgebung werden unwahrscheinliche Allianzen geschmiedet, während wahre Freundschaften auf die Probe gestellt werden. Die Bedrohungen manifestieren sich nicht länger im Verborgenen, sondern zeigen sich zunehmend offen. Die Sicherheit und der Frieden der Reiche Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor sowie der dazwischenliegenden Länder sind durch schwerwiegende Entscheidungen maßgeblich gefährdet.Die zweite Staffel von «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» thematisiert die lang erwartete Belagerung von Eregion, eine entscheidende Schlacht in J. R. R. Tolkiens Geschichte des Zweiten Zeitalters von Mittelerde, aus der nicht jeder lebend herauskommt. Die Kriegserklärung ist erfolgt, und der verheerende Krieg gegen Sauron hat gerade erst begonnen. Die ersten drei Episoden der zweiten Staffel von «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» werden am 29. August 2024 erstmals ausgestrahlt. Im Anschluss werden wöchentlich weitere neue Episoden bis zum Staffelfinale am 3. Oktober 2024 ausgestrahlt.In der zweiten Staffel von «Die Ringe der Macht» ist Sauron (Charlie Vickers) zurückgekehrt. Nachdem Galadriel (Morfydd Clark) ihn verstoßen hatte, verfügte der aufstrebende Dunkle Herrscher über keine Armee oder Verbündete. Folglich war er gezwungen, sich auf seine eigene Gerissenheit zu verlassen, um seine Stärke wiederherzustellen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu überwachen. Diese würden ihm ermöglichen, alle Völker Mittelerdes an seinen finsteren Willen zu binden. Die neue Staffel zeigt eine Weiterentwicklung des epischen Ausmaßes und des Ehrgeizes der ersten Staffel. Dies führt dazu, dass selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere in eine steigende Flut der Dunkelheit gestürzt werden. Dadurch wird für jeden die Herausforderung geschaffen, seinen Platz in einer zunehmend am Rande des Unheils stehenden Welt zu finden. Die Handlung umfasst eine Vielzahl von Völkern und Charakteren, darunter Elben, Zwerge, Orks, Menschen, Zauberer und Hobbits. Im Verlauf der Serie werden Freundschaften auf die Probe gestellt und Königreiche zerbrechen. Dennoch setzen die Mächte des Guten ihren tapferen Kampf fort, um die Bewahrung dessen zu erreichen, was ihnen am wichtigsten ist. Die gegenseitige Abhängigkeit der Akteure wird dadurch verdeutlicht, dass sie sich in einer gemeinsamen Situation befinden.