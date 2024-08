ZDF schaut auf den 7. Oktober

TV-News

Gleich drei Dokumentationen haben die Mainzer zu diesem Thema im Programm.

Am 7. Oktober 2023 erfolgte seitens der Hamas vom Gazastreifen ein Angriff auf Israel. Dabei wurden Zivilisten ermordet, Geiseln verschleppt und eine verheerende israelische Militäraktion provoziert. Für Dienstag, den 24. September 2024, um 20.15 Uhr hat das ZDF die Dokumentationgeplant. Daniela Völker und Shahida Tulaganova drehten den Film. Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Folgen des Überfalls – einem historischen Wendepunkt, den die Autorinnen nachzeichnen. Zu Wort kommen Überlebende, Helfer, Einwohner und Soldaten von Gaza; Verschleppte berichten von der Geiselhaft.Am Mittwoch, den 8. Oktober, um 22.15 Uhr kommtvon Jenifer Girke, Katrin Eigendorf und Sabine Streich. Neben der Ukraine ist auch Israel Schauplatz der Dokumentation. In Gaza soll KI der israelischen Armee einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Hamas verschafft haben. Die neuen Technologien ermöglichen es, Angriffe zu vervielfachen, indem sie Ziele identifizieren und offensive Drohnen lenken. Eigendorf spricht mit einer Generalin der israelischen Armee und möchte wissen, wie das Land auch inmitten der neuen Spannungen KI als Waffe einsetzt.In der Nacht zum Donnerstag läuft um 00.40 Uhr. ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge und sein Team haben den Krieg seither beobachtet, immer wieder Angehörige von Opfern und Menschen in Israel und Gaza getroffen und ihr Schicksal begleitet. Sie besuchen eine Überlebende des Massakers auf dem Musikfestival und gehen mit ihr zu dem Festival ein Jahr danach. Sie treffen Kibbuz-Bewohner, die von ihrem Leben nach dem Terror erzählen und drehen in Gaza bei Familien, die in den Trümmern nach den israelischen Angriffen um ihr tägliches Leben kämpfen. Eine Langzeitbeobachtung auf beiden Seiten des Konfliktes.