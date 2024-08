Neue «Hexen»-Serie

TV-News

National Geographic hat eine neue Serie über das Thema produzieren lassen.

Am Donnerstag, den 31. Oktober 2024, startet die neue Serie National Geographic strahlt die sechsteilige Doku-Serie jeweils um 20.15 Uhr aus. In Europa waren Hexenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert weit verbreitet. Insgesamt wurden im Zuge der Hexenverfolgung geschätzt 40.000 bis 60.000 Frauen getötet – die letzte Hinrichtung fand 1782 in der Schweiz statt. Aber auch in Neuengland wurde Jagd auf vermeintliche Hexen gemacht. Den traurigen Höhepunkt der Verfolgung markieren die Hexenprozesse von Salem. In dem Dorf im heutigen US-Bundesstaat Massachusetts wurden zwischen 1692 und 1693 über 200 Frauen aufgrund von Hexerei und Teufelsanbetung angeklagt, 19 wurden schließlich erhängt.Ganz gleich, ob dies- oder jenseits des Atlantiks: Gerede, Gerüchte und Denunziation reichten in vielen Fällen aus, um als Hexe verurteilt zu werden und im schlimmsten Fall qualvoll auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Religiöse, politische oder persönliche Motive spielten bei der Verfolgung meist eine Rolle, aber oft auch die Aufrechterhaltung des patriarchalen Machtsystems. Hexenprozesse dieser Art sind heute zum Glück undenkbar. Dennoch zeigt ein Blick in die Vergangenheit, wie gefährlich Herdenmentalität und Vorurteile auch im 21. Jahrhundert sein können: Denn wenn Gerüchte sich verselbstständigen und Fake-News plötzlich nicht mehr von der Wahrheit zu unterscheiden ist, führt das nicht selten zu einer modernen Hexenjagd.Die Reihe untersucht in jeder Folge die Geschichte der Hexenprozesse verschiedener Länder und nimmt das TV-Publikum anhand aufwendiger Reenactments, Experten-Interviews und packender musikalischer Untermalung mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit.