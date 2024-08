Queen-Gitarrist bekommt BBC-Doku

England

Die neue Sendung wird sich mit dem Tierschutz beschäftigen.

ist ein von dem Queen-Gitarristen und Naturschützer verfasstes Werk in der Ich-Perspektive. Die Sendung wird am Freitag, den 23. August, um 21 Uhr auf BBC Two ausgestrahlt und begleitet Brian auf seiner über zehn Jahre andauernden Reise, um die durch Rindertuberkulose verursachte Krise zu verstehen, und zeigt seinen Widerstand gegen die umstrittene Dachsjagd, die durchgeführt wurde, um die Ausbreitung der Krankheit bei Rindern einzudämmen.Seit Jahrzehnten setzen sich Brian May und sein Team leidenschaftlich gegen die Tötung von Dachsen ein und organisieren Märsche, Proteste und eine Petition. Trotz ihrer Bemühungen begann die Tötung in England im Jahr 2013 und dauert bis heute an. Sie hat zu einer Kluft zwischen Wildtieraktivisten und Landwirten geführt, deren Lebensunterhalt von der Gesundheit ihrer Rinderherden abhängt. Nach geltendem Recht muss jede Kuh, die positiv auf TB getestet wird, geschlachtet werden, was einen enormen Druck auf die Landwirtschaft ausübt.Über den Dokumentarfilm sagt Sir Brian May: "Ich kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie mir anfangs misstrauisch gegenüberstanden, denn ich bin Gitarrist. Sie wissen, dass ich ein Rockstar bin. Was mache ich? Warum sollte ich einen Beitrag leisten? Ich bin gekommen, um die Dachse zu retten. Jetzt ist mir klar, dass man, um die Dachse zu retten, alle retten muss, weil es ein Chaos ist. Es ist ein tragisches menschliches Drama, bei dem die Herzen der Menschen gebrochen sind."Die von Sir Brian präsentierte Dokumentation bietet zahlreichen Stimmen in dieser Debatte eine Plattform und berichtet über Entdeckungen und tragische Geschichten, darunter die eines Landwirts, der seine gesamte Herde durch diese verheerende Krankheit verloren hat. Der Film beleuchtet auch die Notlage der Dachse, die, wie Sir Brian May argumentiert, zu Sündenböcken gemacht werden, da im Laufe der Jahre Hunderttausende von ihnen getötet wurden. Im Jahr 2016 schloss sich Sir Brian mit dem Großsäugetier-Tierarzt Dick Sibley und dem Landwirt Robert Reed zusammen, dessen Hof chronisch mit Rindertuberkulose infiziert war. Gemeinsam führten sie ein, wie sie behaupten, bahnbrechendes vierjähriges Experiment zur Ausrottung der Krankheit durch, ohne den Dachsen zu schaden.