«Lilyhammer»-Macher mit neuer Serie

Die Drama-Serie «Billionaire Island» wird in einem Monat veröffentlicht.

Vor zwölf Jahren brachte Netflix seine allererste Originalserie «Lilyhammer» heraus. Die norwegische Serie, die von Eilif Skodvin und Anne Bjørnstad kreiert wurde, war das erste Mal, dass Netflix einen Titel in mehreren Ländern und Sprachen streamte. In diesem Herbst haben sich die Macher mit Netflix wieder zusammengetan und werden ihre neue norwegische Dramedyuraufführen. Die Serie wird auf der Insel Frøya in der Provinz Trøndelag gedreht und zeigt die viel diskutierte und bedeutende norwegische Fischzuchtindustrie auf neue und humorvolle Weise. Trine Wiggen führt die Besetzung als skrupellose Besitzerin eines norwegischen Fischzuchtunternehmens an, die eine feindliche Übernahme ihres lokalen Rivalen plant, um zum weltweit größten Lachsproduzenten zu werden. «Billionaire Island» wird am 12. September weltweit auf Netflix veröffentlicht.Anne Bjørnstad & Eilif Skodvin, die Schöpfer der Serie: "Es ist fantastisch, mit Netflix bei dieser Serie wieder zusammenzuarbeiten, die sich mit einem der neueren Meeresbewohner in Norwegen befasst – dem Lachs-Milliardär. Die Fischzuchtindustrie hat viele Norweger sehr reich gemacht und ist eine wahre Fundgrube für schillernde Charaktere und spannende Geschichten. Wir können es kaum erwarten, Billionaire Island mit dem Publikum zu teilen."In «Billionaire Island» spielen unter anderem Trine Wiggen, Bjarne Brøndbo, Ragne Grande, Svein Roger Karlsen, Kåre Conradi, Oddgeir Thune, Axel Bøyum, Manish Sharma, Frank Kjosås und Bjørn Sundquist mit. Die Serie wurde von Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin konzipiert und von Rubicon produziert. Die konzeptionelle Leitung übernahm Marit Moum Aune (Made in Oslo).