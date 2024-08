«Arielle» startet am 2. September

TV-News

In der musikalischen Abenteuerserie setzt die kleine Meerjungfrau Arielle ihre Stimme mutig für Zusammenhalt und Freundschaft ein.

Twitter is not gonna take this well pic.twitter.com/EwaCgNlw1b — Melo (@melocantmiss) August 19, 2023

Die beliebteste Meerjungfrau aller Zeiten ist zurück, um die Herzen aller Zuschauerinnen und Zuschauer mit viel Musik, spannenden Unterwasser-Abenteuern, großer Neugierde sowie ausgeprägter Fantasie zu erobern! Angelehnt an den beliebten Disney Klassiker „Arielle, die Meerjungfrau“ von 1989 taucht die brandneue Abenteuerserie „Disney Junior Arielle“ ab dem 2. September in die bunte Unterwasserwelt von Atlantica ab. Dort folgt sie der achtjährigen afro-karibischen Meerjungfrau voller Charme, großer Ideen und einer kraftvollen Stimme, mit der sie ihre Welt zum Positiven verändert: Arielle! Das farbenfrohe Animationshighlight für Kinder im Vorschulalter vermittelt spielerisch positive Botschaften und Werte und das mit einer großen Portion Musik! Die Musik spielt eine zentrale Rolle in der Serie und die kleinen und großen Fans können sich auf ohrwurmverdächtige Songs und mitreißende Beats freuen.Als Träumerin, Sängerin und Abenteurerin mit einer riesigen Fantasie so groß wie der Ozean wird Arielle von einer tiefen Neugierde für die Welt angetrieben – sowohl unterhalb als auch oberhalb der Wasseroberfläche. Doch am liebsten hält sich die kleine Meerjungfrau in ihrer Heimat auf: Der fantastischen Unterwasserstadt Atlantica! Atlantica ist ein verträumt-quirliges Unterwasserparadies mit viel karibischem Flair und liebenswerten Meeresbewohnern, das von der farbenfrohen karibischen Stadt Port of Spain (Trinidad und Tobago) inspiriert wurde. Dabei transportiert die Serie spannende Elemente der lebhaften karibischen Kultur wie Sprache, Essen, Folklore und Mode.Halle Bailey spielte in «Arielle, die Meerjungfrau» («The Little Mermaid») im vergangenen Jahr die Hauptrolle. Die Besetzung war umstritten, weil Bailey eine dunkle Haut hat. In den USA startete die Serie am 27. Juni bei Disney Jr. Hinter dem Projekt steht Wild Canary Animation.