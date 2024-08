«Perfume & Pain»: Clea DuVall schreibt die Serie

US-Fernsehen

DuVall ist vor allem durch die Freevee-Serie «High School» aufgefallen.

Die Autorin, Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Clea DuVall wird den Romanvon Anna Dorn für Legendary Television verfilmen. Nach Informationen von Variety wird DuVall als Autorin und Regisseurin fungieren. Das Buch erscheint bei Simon & Schuster, das zu Paramount Global gehört. Christine Vachon und Pamela Koffer werden die Serie mit ihrer Firma Killer Films produzieren.Beschrieben wird das Buch als „sexy und verdrehtes Charakterdrama über eine hoffnungslos romantische und ebenso rücksichtslose sapphische Romanautorin am Rande des Superstars und gleichzeitig der totalen Selbstzerstörung - je nachdem, woher der Wind weht und welche Pille sie als Nächstes schluckt. Astrid muss ihre eigene Erlösung in Form von Heilung, wahrer Liebe und Erfolg schreiben ... bevor sie den Lastern erliegt, die sie zu zerreißen drohen“.Die Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Produzentin DuVall ist gefeiert. Ihr Regiedebüt gab sie mit der Independent-Komödie «The Intervention». DuVall schrieb, koproduzierte und spielte neben Natasha Lyonne und Jason Ritter die Hauptrolle in dem Film. Vachon und Koffler gründeten 1995 gemeinsam Killer Films und realisierten zuletzt «Halston».