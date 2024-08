Sami Khedira bleibt DAZN-Experte

TV-News

Der Weltmeister von 2014 wird die Fußball-Spiele in der UEFA Champions League und Bundesliga begleiten.

Der ehemalige Fußball-Profi des VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin Sami Khedira wird auch weiterhin als Experte für den Streamingdienst DAZN arbeiten. Das gab DAZN am Donnerstag bekannt. Khedira ist seit 2022 Experte für den Sportstreamer und wird auch in Zukunft die Spiele in der Bundesliga sowie der UEFA Champions League begleiten. Seinen nächsten Einsatz hat Khedira bereits am ersten Bundesliga-Spieltag beim Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München, das am Sonntag, 25. August, um 15:30 Uhr angepfiffen wird.Sami Khedira sagt über seine Vertragsverlängerung, über deren Laufzeit DAZN keine Angabe machte: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin Teil des DAZN-Teams zu sein und meine Erfahrung und Leidenschaft für den Fußball mit den Fans zu teilen. Die UEFA Champions League ist der größte Wettbewerb im Vereinsfußball, und ich bin stolz darauf, unter anderem die Spiele der Königsklasse mit meiner Expertise begleiten zu dürfen. Es ist eine spannende Zeit für den Fußball, und ich freue mich auf viele packende Momente und Analysen.“Michael Bracher, SVP Programming & Editorial bei DAZN, ergänzt: „Mit Sami Khedira verlängern wir die Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten und kompetentesten Experten im deutschen Fußball. Er bringt nicht nur außergewöhnliche Erfahrung und tiefes Fachwissen mit, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Spielsituationen für unsere Zuschauer verständlich und unterhaltsam zu analysieren. Wir sind stolz, dass Sami weiterhin Teil unseres Teams ist und unseren Fans exklusive Einblicke in die UEFA Champions League und die Bundesliga bietet.“