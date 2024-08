Goldene Henne 2024: Silbereisen moderiert mit Schöneberger

TV-News

Florian Silbereisen wünschte sich seit Jahren Barbara Schöneberger als Co-Moderatorin des Publikumspreises. Nun geht sein Wunsch in Erfüllung.

Am 15. November 2024 wird der Publikumspreiszum 30. Mal verliehen. Zum Jubiläum kehrt die Preisverleihung nicht nur wieder zurück auf die Messe in Leipzig, der veranstaltende Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat auch ein neues Moderatoren-Paar verpflichtet. Nachdem Florian Silbereisen die Gala zuletzt im Alleingang moderierte, wird in diesem Jahr Barbara Schöneberger ebenfalls als Gastgeberin fungieren. Der MDR überträgt die Jubiläums-Gala Goldene Henne 2024 am 15. November ab 20.15 Uhr live im Fernsehen.„Als ich 2022 gefragt wurde, ob ich die Goldene Henne moderieren möchte, habe ich sofort gesagt: Nur zusammen mit Deutschlands größter Expertin für Preisverleihungen, Barbara Schöneberger! Damals hat es leider nicht geklappt. 2023 habe ich mir dann wieder gewünscht, mit ihr zusammen moderieren zu dürfen – und wieder stand ich allein auf der Bühne. Aber ich habe nicht aufgegeben! Und aller guten Dinge sind drei: 2024 geht mein Wunsch nun endlich in Erfüllung und ich darf die Henne-Jubiläumsshow zusammen mit Barbara Schöneberger präsentieren“, wird Florian Silbereisen in einer vom MDR verbreiteten Mitteilung zitiert.Über ihre neue Aufgabe sagt die erfahrene Preisverleihungs-Moderatorin: „Dass ich Hühner liebe, ist ja bekannt und deshalb natürlich auch die Goldene Henne. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich zum 30. Jubiläum mit dem Hahn im Korb, Florian Silbereisen, durch diese besondere und hochkarätige Preisverleihung führen darf.“Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, den 17. August um 12:00 Uhr.