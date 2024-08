«Comedystreet» darf am Mittwochabend ran

TV-News

Die Neuauflage mit Simon Gosejohann, Marco Gianni und Sandra Sprünken wird im Anschluss an «TV total» und «Bratwurst & Baklava – Die Show» ausgestrahlt.

Seit dem 7. August veröffentlicht der Streamingdienst Joyn die Neuauflage der einstigen ProSieben-Showals Joyn-Original. Redseven Entertainment hat insgesamt 20 Folgen produziert, die wenig überraschend auch ihren Weg ins lineare Fernsehen finden werden. Der Unterföhringer Sender wird das 20-minütige Format ab dem 4. September am Mittwochabend im Anschluss an die Comedy-Schiene bestehend ausundverwerten.Ab 22:25 Uhr präsentiert ProSieben gleich vier Folgen am Stück. Im Anschluss läuft das ebenfalls bei Joyn beheimatete Format, das sich im August zunächst bis weit nach 1:00 Uhr auf die Free-TV-Verwertung gedulden muss. Im Anschluss an eine alte «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas»-Folge debütiert die Sendung in der Nacht auf den 22. August um 1:15 Uhr mit einer Doppelfolge. In der Nacht auf den 5. September sind die finalen beiden Ausgaben zwischen 0:35 und 1:40 Uhr zu sehen.Damit setzt ProSieben am Abend des 4. September fünfeinhalb Stunden auf Comedy-Erstausstrahlungen, ehe ab 1:40 Uhr der Abend von Neuem beginnt. Um 4:20 Uhr steht dann nochauf dem Programm, das am heutigen Donnerstag bei Joyn debütiert und ab September im ProSieben-Nachtprogramm verwertet wird (Quotenmeter berichtete).