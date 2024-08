Netflix bestellt mehr «The Gentlemen»

England

Die Arbeiten an einer zweiten Staffel der Guy Ritchiy-Serie starten.

Die Fortsetzung der Seriemit Theo James und Kaya Scodelario geht weiter. Wie Netflix bekannt gab, kehrt die Serie mit einer zweiten Staffel und acht weiteren Episoden zurück. James und Scodelario werden ihre Rollen als Aristokrat Eddie Horniman und Susi Glass wieder aufnehmen. Guy Ritchiy wird zusammen mit Co-Autor Matthew Reas wieder die Bücher schreiben und Regie führen.Bei der Verlesung des letzten Willens und Testaments seines verstorbenen Vaters erbt Edward Horniman unerwartet ein Anwesen von 15.000 Acres (6.000 Hektar) und den Titel Duke of Halstead. Er erfährt, dass das Land Teil eines Unkraut-Imperiums geworden ist, das von Susie Glass regiert wird. Er muss sich in einer Welt voller bösartiger und gefährlicher Gestalten zurechtfinden und gleichzeitig versuchen, sein Zuhause zu schützen und am Leben zu bleiben.„«The Gentlemen» erfindet das Rad nicht neu und unterscheidet sich stilistisch auch kaum von den Frühwerken des Regisseurs in diesem Genre“, urteilte Quotenmeter über die Serie. „Der Fakt, dass trotz fehlender Originalität mit immer wieder ähnlichen Ansätzen und Geschichten seit den späten 90er Jahren im Lieblingsgenre Ritchies der Unterhaltungswert noch gewahrt werden kann, spricht durchaus für ihn. Denn trotz einiger Logiklöcher und Wiederholungen bieten sowohl seine Gangsterfilme als auch dieser Serienableger abermals kurzweilige, qualitativ hochwertige Handwerksarbeit.“