Neuer «Laim»-Krimi

TV-News

Max Simonischek und Gerhard Wittmann gehen Ende September wieder auf Sendung.

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt die Krimireihe mit Max Simonischek fort. In den vergangenen Jahren erreichten die verschiedenen Krimis zwischen 4,74 und 6,27 Millionen Fernsehzuschauer, selbst bei den jungen Menschen lief es gut. Die Ausstrahlung vonist am Montag, den 23. September, um 20.15 Uhr zu sehen. Der Film ist bereits ab 14. September 2024 in der ZDFmediathek abrufbar. Das Buch schrieb Christoph Darnstädt, die Regie übernahm Michael Schneider.Die Leiche des Münchner Verlegers Jan Weigel wird in der Gondel eines Riesenrads gefunden, hat oben Anzug unten nichts mehr an. Eine Krawatte ist um seinen Hals gezurrt, er ist erstickt. Laim und Simhandl ermitteln, dass der letzte eingehende Anruf auf Jans Handy von dessen Ex-Partnerin Nina Schott kam, einer feministischen Medienjournalistin, die in ihrem wöchentlichen SchottBlog Sexismus anprangert und beliebter Gast in Talkshows ist.Und weil sie in ihrem jüngsten Blogeintrag gnadenlos über Jan Weigel herzieht, ist sie eine der ersten Verdächtigen. Nina steht dazu, dass Jan ein übler Macho, aber eine Vaterfigur für ihre Tochter war. Den würde sie nicht ermorden. Sie hat aber einen neuen Hinweis für die Ermittler: Nina zeigt den beiden eine Mail auf ihrem Computer von einer Nutzerin mit dem Namen Pandora, die sich und Nina als "gutes Team" bezeichnet. "Du ziehst ihnen die Hosen aus und ich hänge sie an ihren Schwänzen auf!", steht da. Nina hat die Mail vor einigen Tagen erhalten, jedoch weder darauf reagiert noch die Behörden informiert. Dafür kriegt sie zu viele Drohungen und anderes widerwärtiges Zeug.