Blockbuster-Battle

In «The Woman King» und «The Help» ist Viola Davis in diesem Battle gleich zweimal vertreten. Welcher Film schneidet besser ab? Oder holt sich am Ende eine Fantasykomödie den Sieg?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Oscar-Gewinnerin Viola Davis in einem von wahren Ereignissen inspirierten Drama: Das afrikanische Königreich Dahomey ist in Gefahr. Generalin Nanisca, die Anführerin der weiblichen Eliteeinheit Agojie, informiert König Ghezo darüber, dass Frauen aus dem benachbarten Königreich entführt und als Sklavinnen verkauft werden sollen. Gemeinsam wollen sie die Versklavung der Gefangenen verhindern. Nanisca rekrutiert daraufhin weitere Soldatinnen, um die Gefangenen zu befreien.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Alles ist möglich - nur nicht heute. So jedenfalls könnte das Motto des unbekümmerten Nyles lauten. Irgendwie ist er in eine Zeitschleife geraten und erlebt ständig denselben Tag mit derselben Hochzeitsfeier, auf die er seine Freundin Misty nach Palm Springs begleitet hat, aufs Neue. Als das Schicksal endlich etwas Erbarmen zeigt und ihm mit Sarah, ebenfalls Hochzeitsgast, eine Leidensgenossin an die Seite stellt, macht das den Fehler in der Matrix zwar nicht wett, aber immerhin erträglich. Gemeinsam mischen Nyles und Sarah den täglich grüßenden Wahnsinn ganz schön auf: vom Nachspielen ihrer Lieblings-Actionfilme inklusive wilder Verfolgungsjagden über provozierte Flugzeugabstürze bis hin zur Ermordung ihres ewigen Widersachers.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Aibileen, Minny und Constantine sind The Help - schwarze Dienstmädchen, die im Haushalt weißer Frauen arbeiten. Sie kochen, putzen und übernehmen die mütterliche Fürsorge für die Kinder ihrer Arbeitgeberinnen. Eugenia Phelan ist unter der liebevollen Erziehung von Constantine aufgewachsen. Angesichts der Diskriminierung, die sie umgibt, nutzt die gerade von der Uni in ihre Heimat am Mississippi zurückgekehrte Eugenia, auch Skeeter genannt, ihr schriftstellerisches Talent, um auf die gesellschaftlichen Missstände ihrer Zeit aufmerksam zu machen. Zum Kino-Start im Dezember 2011 schrieb Quotenmeter: „Mit seinem niemals unangebrachten Witz und sensationellen Leistungen des großen Frauen-Ensembles ist «The Help» ein wunderbares Bürgerrechtsdrama, das auf kleiner Ebene von großen Dingen erzählt. Bei aller Tragik bleibt «The Help» auch ein letztlich optimistisch stimmendes Stück Geschichtskino, das seine Botschaft unprätentiös vermittelt und somit daran erinnert, dass man sich anspruchsvollen Themen publikumstauglich nähern kann.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8